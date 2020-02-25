مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 25-2-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يواصل حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) مؤتمره الثامن في مركز آرام ديكران للثقافة والفن في مدينة رميلان، في يومه الثاني والأخير، الساعة9:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-يدلي مجلس ناحية شيراوا ببيان للرأي العام بخصوص قصف الاحتلال التركي ومرتزقته على قرى شيراوا، وذلك في مخيم العودة بتمام 12:00(مرفق بالصور الفيديو).

-شدد المتحدث الرسمي لقبيلة العكيدات في مدينة دير الزور، سليمان الخلف، على رفضه لأي تدخل خارجي في الأراضي السورية، وطالب أن يكون الحوار السوري ـ السوري بضمانات دولية، وبمشاركة كافة مكونات الشعب السوري. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال أهالي إقليم عفرين من عرب وكرد وتركمان إن الاحتلال التركي ينتهج سياسةً الهدفُ منها بث التفرقة بين مكونات الشعب السوري، لكنهم أكدوا أن هجمات الاحتلال وسياسته تزيد من الترابط والأخوة بين مكونات المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-أشاد العضو في أكاديمية المجتمع الديمقراطي محمد تل كرمة، بدور أفكار القائد عبد الله أوجلان فيما يتعلق بتحقيق الديمقراطية والدفاع عن حقوق الشعوب المظلومة، وتعزيز مبدأ التعايش المشترك بين جميع المكونات. (مرفق بالصور والفيديو).

-تحضّر إدارة مخيم مهجري كري سبي/تل أبيض للبدء بالمرحلة الثانية من عملية بناء المخيم، وذلك بعد توقف القدرة الاستيعابية للمخيم وسط تزايد توافد العائلات إليه. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-قال عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا مصطفى حنيفي إن على المجلس الوطني الكردي مراجعة نفسه، وذلك في تعليق له على لقاء وفد من المجلس مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح شاهوز حسن بأن ثورة روج آفا أصبحت مثالاً للوحدة الوطنية الكردستانية، وبأن حزب الاتحاد الديمقراطي أسس وحدة وطنية بين مكونات شمال شرق سوريا، وأوصل صوت شعب المنطقة للعالم عبر لقاءاته الدبلوماسية في المرحلة الفائتة. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-تنطلق في مقاطعة كوباني سلسلة فعاليات لإحياء اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من آذار، إذ ستعقد عدة اجتماعات في المقاطعة بدءاً من اليوم (مرفق بالصور والفيديو).

-قالت أمهات شهداء مجزرة تل رفعت أنهن مستمرات في المقاومة حتى تحرير عفرين من الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

-تحت شعار" فن وثقافة المرأة يعبران عن حضارتها" يستمر اليوم فعاليات مهرجان فن وأدب المرأة الثاني في مدينة منبج وريفها في يومها الثاني على التوالي. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-أثّرت موجات الصقيع المُتلاحقة بشكل كبير في مشاتل الخضروات المبكرة في ريف الرقة، وتسببت في تلفها بشكل شبه كامل. (مرفق بالصور والفيديو).

-تتعدد الأسباب والمتضرر واحد، هذا هو حال أهالي حي الضاحية في الحسكة مع نقص المياه، فقد لفتت الرئاسة المشتركة لمديرية المياه في مقاطعة الحسكة أن السبب هو احتلال التركي ومرتزقته على محطة علوك حيث تعمل بـ 15 بئراً من أصل 30، قِدم المضخات. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA