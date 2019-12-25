مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 25-12-2019

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة مقاومة العصر في مرحلتها الثانية.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يشيع أهالي مقاطعة كوباني جثامين عدد من شهداء مقاومة الكرامة إلى مثواهم الأخير في مزار الشهيدة دجلة، الساعة ١٣:٠. (مرفق بالصور والفيديو).

-يحتفل مسيحيي مدينة قامشلو وناحية تربه سبيه، بعيد راس السنة وذلك في كنيسة السيدة مريم العذراء في تربه سبيه لآداء صلاة ولادة السيد المسيح، الساعة 09:00(مرفق بالصور والفيديو).

-كغيرها صدقت الإشاعات وعادت إلى منزلها، ولكن المرتزقة اعتقلوها، واتهموها بحيازة السلاح في منزلها, تقول "أجبروني على عدم الخروج من المنزل, من شدة خوفي منهم قُمت بتغيير ملابسي، وبمساعدة أحد أهالي القرية خرجت واتجهت صوب قرية الكوزلية".(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-يقيم مكتب التنظيم في حزب سوريا المستقبل محاضرة بعنوان (الهجرة والتهجير القسري) في حي الشيخ مقصود وذلك في قاعة الاجتماعات لمجلس سوريا الديمقراطية في الساعة 14:00 (مرفق بالصور والفيديو).

يعقد لجنة العلاقات الدبلوماسية لحزب الاتحاد الديمقراطي حول آخر التطورات والمستجدات السياسية في مركز آرام تيكران للثقافة والفن الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-اعتبر وجهاء العشائر الكردية في كوباني أن الجذور التاريخية للشعب الكردي لا تسمح للدولة التركية أن تعتبر الكرد إرهابيين في شمال شرقي سوريا، فيما طالبوا الكرد في جميع أنحاء العالم توحيد جهودهم في سبيل التصدي للغزو التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

-دعا شيوخ ووجهاء عشائر دير الزور إلى المقاومة، والوقوف جنباً الى جنب مع قوات سورية الديمقراطية، مُؤكدين أن ما يتعرض له شمال وشرق سورية من هجمات، هي مؤامرة كبيرة، يحيك خيوطها أردوغان والدول الكبرى،. لضرب الأمن والاستقرار، التي تسود المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-يُعد المركز التخصصي للكشف المبكر عن سرطان الثدي المُجهّز بأجهزة حديثة الأول من نوعه في مناطق شمال وشرق سوريا، ويهدف لتقديم المساعدة للنساء، وذوي الدخل المحدود، والرعاية الصحية والطبية بالمجان لكافة المرضى. (مرفق بالصور والفيديو).

-تسعى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من خلال مشروع حيوي، تُقدّر كُلفته بـ 3 مليار و134 مليون ليرة سورية, لتأمين مياه الشرب لمدينة الحسكة، وأريافها شرق سوريا, كبديل لمحطات مياه وقعت تحت سيطرة جيش الاحتلال التركي ومرتزقته شرق البلاد. (مرفق بالصور والفيديو).

-أجبرَ الهجومُ التّركيّ المتواصل على مناطق شمال وشرق سوريا أكثر من 300 ألف مدنيّ على النّزوح عن مناطقهم ليواجه المهجّرون ظروف معيشيّة صعبة لا يخفّف وطأتها سوى أمل العودة إلى الدّيار. (مرفق بالصور والفيديو).

بدأت في مقاطعة الشّهباء وناحية شيروا امتحانات الفصل الأوّل للعام الدّراسيّ 2019-2020 لطلّاب المرحلتين الإعداديّة والثّانويّة، في 67 مدرسة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA