مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 24-12-2019

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة مقاومة العصر في مرحلتها الثانية.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-ينظم مجلس عوائل الشهداء بناحية الدرباسية مراسم تشييع لعضو قوى الأمن الداخلي في مقبرة الشهيد رستم جودي، الساعة 10:00، مرفق (بالصور والفيديو).

-تعقد إدارة ناحية تل تمر وريفها اجتماعاً جماهيرياً بصدد شرح الأوضاع الأخيرة وهجمات الاحتلال التركي على المنطقة وذلك في مجلس عوائل الشهداء الساعة 11:00. مرفق (بالصور والفيديو).

-يعقد حزب سوريا المستقبل محاضرة في مركزه بمدينة كوباني يتحدث فيها عن الهجرة والتهجير القسري وذلك في تمام الساعة 12:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-يرى الأرمن المهجرون من مقاطعة كري سبي/ تل أبيض المحتلة عمليات التهجير التي تطالهم استمراراً لعلميات الإبادة التي ارتكبتها الدولة العثمانية بحق الأرمن خلال عامي 1914 و1915. مرفق (بالصور والفيديو).

-طالبت مُكوّنات ناحية تربه سبيه بوضع مرتزقة الجيش الوطني السوري ضمن قوائم الإرهاب الدولية، مع استمرار المرتزقة بانتهاكاتهم في المناطق المحتلة من سوريا. مرفق (بالصور والفيديو).

-يبذل الهلال الأحمر الكردي جهود حثيثة لمساعدة المهجرين قسراً من المناطق المحتلة من قبل تركيا وعبر عيادتها المتنقلة تجول في المناطق التي يتوزع فيها المهجرون بريف الرقة. مرفق (بالصور والفيديو).

-تتعرض صوامع خفية السالم والمعروفة بصوامع قزعلي بين الحين والآخر لهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته إضافة إلى تدمير أجزاء منها إثر القصف، فيما أصبحت الصوامع خارج الخدمة بعد أن كانت تخزن محصول القمح والشعير لأهالي 100 قرية. مرفق (بالصور والفيديو).

سياسة

-قال الرئيس المشترك لمقاطعة كري سبي/تل أبيض المحتلة حميد العبد، أن الهجوم التركي إلى تهجير 60 ألف مدني من المقاطعة المحتلة وطالب روسيا بالوفاء بوعودها التي قطعتها لهم بوقف الانتهاكات وتأمين عودة آمنة للمُهجّرين إلى ديارهم. مرفق (بالصور والفيديو).

-اعتبر شيخ عشيرة البو خميس في الرقة اتهامات النظام السوري وما يعرف بالائتلاف السوري لقوى المعارضة، للإدارة الذاتية محاولة قتل إرادة الشعب السوري المُؤمن بمشروع الأمة الديمقراطية, والذي من حقه تقرير المصير وإنهاء الازمة السورية. مرفق (بالصور والفيديو).

-قالَ السّياسيّ شكري حمو إنّ الرّؤية الخاطئة لبعض الأطراف السّياسيّة كانت سبباً لعدم انعقاد المؤتمر الوطنيّ الكردستانيّ، مشيراً إلى ضرورةِ الابتعاد عن المصالح الشّخصيّة والحزبيّة الضّيّقة لإنشاء مرجعيّة كرديّة، ووضع حدّ للهجمات الّتي يتعرّض لها الشّعب الكرديّ. مرفق (بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-أجمعَ نازحو سري كانيه الموجودون في مدينةِ الحسكة، على أُمنيةٍ وحيدةٍ، وهي "العودة إلى منازلهم بعد إخراجِ الاحتلال التّركيّ مرتزقته منها". مرفق (بالصور والفيديو).

ANHA