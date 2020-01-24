مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 24-1-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة مقاومة العصر في مرحلتها الثانية.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-تحت شعار "عفرين بوابة الحل والسلام في سوريا"، ينظم مجلس سوريا الديمقراطي ندوة حوارية في مقاطعة الشهباء الساعة 14:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-العم حجي عربو، حلمه الوحيد الآن هو أن توحّد الأحزاب الكرديّة صفوفها قبل مماته. يتجول يومين ضمن المدينة بدرّجاته الهوائيّة، ويحثّ الشّبّان والرّجال وكلّ من يلتقي به بالضّغط على الأحزاب الّتي تتهرّب من وحدة الصّفّ الكرديّ. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال ياسر سيد أحمد من مدينة كري سبي المحتلة: إنه تعرض للتعذيب بلا هوادة على يد مرتزقة جيش الاحتلال التركي بحجة أنه يتعامل مع قسد، وكشف عن أن المرتزقة قالوا له: "سنأخذك الى جبهات القتال، وسنقتلك هناك، ونتّهم مقاتلي قسد بارتكاب هذه الجريمة".(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أوضح رياض درار أن هناك تغيراً في شكل المعارضة السورية وفق توافق سوري دولي، أما المعارضة المرتبطة بالدولة التركية، وتحمي مصالح تركيا ستبقى بعيدة عن مستقبل سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال الباحث السياسي وعضو اتحاد المثقفين في مقاطعة كوباني مسعود محمد: إن وتيرة الأزمة في سوريا تزداد يوماً بعد يوم والنظام السوري غير قادر على تجاوز الأزمة لوحده، مؤكداً بأنه يحتاج إلى مشروع ديمقراطي جديد. (مرفق بالصور والفيديو).

-دعا ثابت الجوهر كافة مكونات مناطق شمال وشرق سوريا لتوحيد صفوفهم ضد الاحتلال التركي، لتحرير جميع المناطق التي احتلتها الدولة التركية، وإعادة جميع المُهجّرين الذين هُجّروا قسراً من مناطقهم إلى ديارهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-اعتبر ساسة وحقوقيون العزلة المشددة التي تفرضها الدولة التركية على القائد عبد الله أوجلان، إجراءً لا أخلاقيا وأكدوا استمرار النضال من أجل رفع العزلة عن أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-أكدت نساء مدينة حلب بأن هدف أردوغان من احتلال عفرين كان إبادة الشعب الكردي، إلا أن أهالي عفرين قاوموا، وبإرادتهم القوية لن يسمحوا بتحقيق الأطماع التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-مُهجّرتان فتكت بهما أهوال وآلام التهجير، لتزيد إعاقة أولادهم هذه الأهوال، في ظل عدم تقديم المساعدات لهم نتيجة غياب المنظمات في مخيم واشوكاني. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضحت المُهجّرات قسراً أن مرتزقة الاحتلال التركي أقدموا على سرقة وتدمير ممتلكاتهن، وأكدن على الاستمرار في المقاومة، وأن مطلبهن إخراج المرتزقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-شهدت مدينة الرقة انخفاضاً بأسعار اللحوم بلغ نسبةً تجاوزت الـ25% بعد قرار الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والقاضي بمنع تصدير الأغنام, وسط مطالبات من قبل الأهالي باستمرار ضبط الأسعار، ومراقبتها من قبل الجهات المعنية. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA