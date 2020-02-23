مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 23-2-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.
- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا
- يستذكر مجلس عوائل الشهداء وذوي الشهداء في تل حميس، 7 شهداء استشهدوا خلال شهر شباط في مختلف مناطق شمال وشرق سوريا، في المركز الثقافي في الناحية الساعة 11.00. (مرفق بالصور والفيديو).
- يلقي اتحاد مثقفي إقليم الجزيرة بمناسبة افتتاح صالة حديقة القراءة في مدينة قامشلو، محاضرة حول أهمية الثقافة، الساعة الـ 16.00. (مرفق بالصور والفيديو).
- ينظم المركز السوري للدراسات والحوار ندوة حوارية في كوباني بعنوان "الوضع السياسي في المرحلة الراهنة"، الساعة 16:00 (مرفق بالصور والفيديو).
- يروي المواطن محمد علي حزوري الأحداث التي وقعت في حي الشيخ مقصود في شباط/فبراير العام 2016, موضحاً أنها كانت أياماً سوداء, لكن وبفضل الصمود لايزالون في منازلهم رغم الظروف الصعبة. (مرفق بالصور والفيديو).
المجتمع والحياة
- أكدت ضابطة حماية المستهلك في ناحية تربه سبيه بأنهم يتابعون اسعار الخبز السياحي بعد أن استغل أصحاب بعض الأفران السياحية هطول الثلوج وانقطاع الطرق ورفعوا من أسعاره، وأن المادة 512 هي الأساس بهذا الخصوص. (مرفق بالصور والفيديو).
- تقدم النقطة الطبية في مخيم العريشة الخدمات الطبية والأدوية بالمجان، لأكثر من أربعة 14 ألف نازح ومُهجّر، فيما طالب إداري في المخيم المنظمات الإنسانية بدعمهم للارتقاء بالمستوى الصحي. (مرفق بالصور والفيديو).
- تشهد الأسواق السورية عامة غلاء في أسعار معظم السلع، لاسيما اللحوم، أحد أهم المواد الغذائية الرئيسية، وعلى الرغم من اتخاذ الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا عدة قرارات للمساهمة في خفض سعر اللحوم، إلا أن هناك أسباباً "لا تُعالج" تؤدي إلى استمرار ارتفاع سعرها. (مرفق بالصور والفيديو).
الشرق الأوسط
- شهد الأسبوع الماضي تصعيداً روسياً تركياً في إدلب، حيث فشلت ثلاث جولات من المحادثات بينهم، بينما يرى مراقبون أن الطرفان يلعبان على حافة الهاوية, في حين كانت خطورة التدخل التركي في الشرق الأوسط على طاولة نقاش الأوروبيين, فيما تبحث القوى الأوروبية والعربية عن مبادرة جديدة بديلة عن صفقة القرن.
ANHA