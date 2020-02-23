مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 23-2-2020

أكدت ضابطة حماية المستهلك في ناحية تربه سبيه بأنهم يتابعون اسعار الخبز السياحي بعد أن استغل أصحاب بعض الأفران السياحية هطول الثلوج وانقطاع الطرق ورفعوا من أسعاره، وأن المادة 512 هي الأساس بهذا الخصوص.

أكدت ضابطة حماية المستهلك في ناحية تربه سبيه بأنهم يتابعون اسعار الخبز السياحي بعد أن استغل أصحاب بعض الأفران السياحية هطول الثلوج وانقطاع الطرق ورفعوا من أسعاره، وأن المادة 512 هي الأساس بهذا الخصوص. (مرفق بالصور والفيديو).

أكدت ضابطة حماية المستهلك في ناحية تربه سبيه بأنهم يتابعون اسعار الخبز السياحي بعد أن استغل أصحاب بعض الأفران السياحية هطول الثلوج وانقطاع الطرق ورفعوا من أسعاره، وأن المادة 512 هي الأساس بهذا الخصوص. (مرفق بالصور والفيديو).

تقدم النقطة الطبية في مخيم العريشة الخدمات الطبية والأدوية بالمجان، لأكثر من أربعة 14 ألف نازح ومُهجّر، فيما طالب إداري في المخيم المنظمات الإنسانية بدعمهم للارتقاء بالمستوى الصحي.

تقدم النقطة الطبية في مخيم العريشة الخدمات الطبية والأدوية بالمجان، لأكثر من أربعة 14 ألف نازح ومُهجّر، فيما طالب إداري في المخيم المنظمات الإنسانية بدعمهم للارتقاء بالمستوى الصحي. (مرفق بالصور والفيديو).

تقدم النقطة الطبية في مخيم العريشة الخدمات الطبية والأدوية بالمجان، لأكثر من أربعة 14 ألف نازح ومُهجّر، فيما طالب إداري في المخيم المنظمات الإنسانية بدعمهم للارتقاء بالمستوى الصحي. (مرفق بالصور والفيديو).