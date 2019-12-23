مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 23-12-2019

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة مقاومة العصر في مرحلتها الثانية.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-تسعى إدارة مخيم مهجري كري سبي/ تل أبيض لتأمين كافة الاحتياجات الأساسية لقاطني المخيم في ظل تقاعس المنظمات الإنسانية عن المساعدة، فيما بيّنت الإدارة بأنهم بصدد استقبال 200 عائلة داخل المخيم في الأيام القادمة. (مرفق بالصور والفيديو).

-حوّل مرتزقة الاحتلال التركي قرية التويمية التابعة لسري كانيه إلى مستعمرة عسكرية، بالإضافة لتوطين عوائل المرتزقة في منازل الأهالي، وتُؤكد النازحة جميلة: "نتواصل مع بعض سكان القرية، وأكّدوا لنا توطين عوائل وأطفال المرتزقة في منزلنا".(مرفق بالصور والفيديو).

-أشار مكتب شؤون المنظمات إلى أن المنظمات التابعة للأمم المتحدة لم تستجب حتى الآن للمتطلبات الإنسانية والإغاثية العاجلة لنازحي مخيم واشوكاني، وتبرر ذلك بارتباطها بسياسات أخرى تمنعهم من الدعم. (مرفق بالصور والفيديو).

-كان يتحدث مع ابنه محمد، سائق سيارة إسعاف في كري سبي/تل أبيض، عبر الهاتف، وفجأة تعالت أصوات الطلقات النارية، ووقع الهاتف على الأرض لينقل أصوات الصراخ إليه، ولم تمض دقائق حتى رفع المرتزقة سماعة الهاتف وقالوا له "قتلناهم".(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

يعقد حزب الاتحاد الديمقراطي PYD اجتماعا موسعا للعشائر للعربية في ناحية الهول للتطرق إلى آخر المستجدات السياسية، الساعة 12:00(مرفق بالصور والفيديو).

-يعقد حزب سوريا المستقبل ندوة حوارية بعنوان (التهجير والتهجير القسري)، الساعة الـ 10.00، في مطعم البرج بمدينة قامشلو شمال شرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح فرهاد درويش، أنه على الكردي الاتحاد وخاصة بعد هجوم الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وقال "للتصدي للهجمات التركية وحماية الشعب الكردي في سوريا يجب علينا أن نسعى لوحدة الصف الكردي".(مرفق بالصور والفيديو).

-شدّد مثقفون على ضرورة وحدة الصف الكردي في ظل الهجمات التي تتعرض لها جغرافية كردستان، داعين الحركات والتيارات السياسية العمل عليها بسرعة. (مرفق بالصور والفيديو).

-قالَ السّياسيّ شكري حمو إنّ الرّؤية الخاطئة لبعض الأطراف السّياسيّة كانت سبباً لعدم انعقاد المؤتمر الوطنيّ الكردستانيّ، مشيراً إلى ضرورةِ الابتعاد عن المصالح الشّخصيّة والحزبيّة الضّيّقة لإنشاء مرجعيّة كرديّة، ووضع حدّ للهجمات الّتي يتعرّض لها الشّعب الكرديّ. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-افتتح مجلس الاقتصاد في مدينة حلب 12 مركزاً لتوزيع المحرقات على الأهالي في حيي الأشرفية والشيخ مقصود، بأسعار مُخفّضة، فيما يستعد المجلس لافتتاح مُجمّعاً للمواد الغذائية. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA