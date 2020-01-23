مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 23-1-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة مقاومة العصر في مرحلتها الثانية.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-قال الكاتب والمثقف فرمز محمد: إن ثورة روج آفا تحققت بفضل أفكار وتوجيهات القائد عبدالله أوجلان، عبر مشروع الأمة الديمقراطية. (مرفق بالصور والفيديو).

-شجب أهالي المجتمع الإيزيديّ في إقليم عفرين الذّكرى السّنويّة الثّانية للغزو التّركيّ على مقاطعة عفرين، وأكّدوا صمودهم في مقاطعة الشّهباء حتّى تحرير أرضهم وعودتهم إليها. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-حققت جولات ممثّلي مناطق شمال وشرق سوريا الدبلوماسية انفتاحاً سياسياً على الصعيد الداخلي والخارجي في المنطقة, وتمكّن الممثلون خلالها من توضيح وتصحيح صورة مشروعها "الإدارة الذاتية" حول حل الأزمة السورية. (مرفق بالصور والفيديو).

-حمّل الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي، غريب حسو، التحالف الدولي لمحاربة داعش، والحكومة العراقية مسؤولية الهجمات المتكررة لجيش الاحتلال التركي على مدينة شنكال التي اعتبرها انتقاماً لهزيمة داعش. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضحت الرئيسة المشتركة للجنة الثقافة والفن بمقاطعة الحسكة، عفاف حسكي، أن أحزاب المجلس الوطني الكردي تتهرب من الوحدة، لأنها تعمل وفق مخططات تركيا، وقالت: "العدوان التركي يستهدف عموم الشعب الكردي وليس حزب معين".(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-أنجزت بلدية الشعب في ديرك خلال الربع الأخير من عام 2019، جملة مشاريع كانت مُدرجة في الخطة السنوية، منها دحل، وفرش، وتزفيت، وتنظيف السوق، وبناء ثلاثة جسور، و22 فوهة مطرية. (مرفق بالصور والفيديو).

-وسط زحمة الشوارع في المدينة، واكتظاظها بالأبنية الحديثة، وسرعة الحياة, دفعه حبه للتراث إلى بناء بيتٍ من الطين فوق سطح منزله في أحد أحياء مدينة كوباني. (مرفق بالصور والفيديو).

-تواجه إدارة مخيم مُهجّري كري سبي صعوبة في تأمين الأغطية مع تزايد أعداد الوافدين إلى المخيم، وتقاعس المنظمات الإنسانية عن تقديم المساعدة. (مرفق بالصور والفيديو).

-منح مكتب اتحاد الفلاحين والثروة الحيوانية في ناحية الشدادي جنوبي الحسكة, بطاقة العضوية لأكثر من 3 آلاف مربي للماشية، فيما طالب المربون الجهات المعنية تأمين الأعلاف واللقاحات. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA