مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 22-12-2019

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة مقاومة العصر في مرحلتها الثانية.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

ـ يعقد حزب سوريا المستقبل ندوة حوارية تحت عنوان "الهجرة والتهجير القسري" الساعة 15:00 وذلك في صالة الثقافة والفن بناحية فافين. (مرفق بالصور والفيديو).

- يؤدي أهالي عفرين في مقاطعة الشهباء واجب العزاء لذوي الشهيدين جوان عفرين وجودي جيا" اللذين استشهدا في مقاومة العصر في مرحلتها الثاني، الساعة 13.00 أمام دار ذوي الشهداء. (مرفق الصور والفيديو).

- أوضح المقاتل دفرم ديرسم بأن المرتزقة الذين تستخدمُهم تركيا في هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا، هم مرتزقة داعش ولكن بزّي مختلف، مُبيّناً: "عندما كانوا يهاجمون، أعدادهم كانت تفوق 30 شخص، ولحاهم طويلة، ويطلقون تكبيرات داعش (الله أكبر، وباقية)، وحتى لهجتهم ليست بلهجة أبناء سوريا، لأن معظمهم من جنسيات تونسية، ومصرية، وأفغانية، باكستانية". (مرفق الصور والفيديو).

- استلم سفير ومبعوث فنلندا في الأمم المتحدة جوسي تنر طفلين فنلنديين من أبناء داعش، من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بشكل رسمي عبر وثيقة استلام وقّعت في دائرة العلاقات الخارجية بين الجانبين. (مرفق الصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- يُؤكد نازحو سري كانيه المُهجّرين قسراً إضرام جيش الاحتلال التركي ومرتزقته من الجيش الوطني السوري النيران بمنازلهم بعد سلبها ونهبها. فيما يسعى أبناء ومؤسسات مدينة قامشلو لتلبية كافة متطلبات النازحين الموجودين في المدينة. (مرفق الصور والفيديو).

- أوضحت إحدى النازحات أن مرتزقة الاحتلال التركي قاموا بتفخيخ المنازل في قريتهم وسرقوا كافة ممتلكاتهم، فيما تستمر مطالبات العودة إلى ديارهم بعد خروج مرتزقة الاحتلال التركي منها. (مرفق الصور والفيديو).

السياسة

- قال عضو حزب الاتحاد الديمقراطي ولات معمو إن مصلحة الشعب الكردي هي فوق جميع المصالح الحزبية داعياً جميع الاحزاب للوحدة تحت قيادة مشتركة لتجاوز العقبات مؤكداً إن المحتل التركي يعمل على إمحاء الهوية الكردية مهما اختلفت المسميات الحزبية. (مرفق الصور والفيديو).

- أشار مصطفى قلعة جي أن اجتماعات أستانا هي لتقاسم النفوذ بين الدول الضامنة، وأن السوريين لم يكن لهم دور فيها سوى أخذ الصور التذكارية، وقال بأنه بدون موافقة أمريكا وأستانا لما شنّ أردوغان الهجمات على سوريا، مُؤكداً بأنه لا يمكن قبول دستور يتبع لأجندات خارجية.

- أوضحَ علي رحمون أنّ النّظام السّوريّ يحاولُ التّملّص من استحقاق حقيقيّ لحقوق الكرد، والاستفراد بهم في إطار التسويف بالوعود والعودة لما كان عليه سابقاً، لافتاً إلى ما يسمّى بالائتلاف الوطنيّ السّوريّ قد فقد شرعيّته وتحوّل إلى أداة بيد الأتراك. (مرفق الصور والفيديو).

الثقافة والفن

- تنبثق كلماتُ أغانيه من معاناة بعض الأحداث التي عاشها خلال فترة خطفه واعتقاله في أقبية سجون مرتزقة درع الفرات، والمعارك التي شارك فيها دفاعاً عن أرضه خلال الغزو التركي لمقاطعة كري سبي. (مرفق الصور والفيديو).

المرأة

- أشارت إدارية المرأة بالرقة إنه وخلال حملة "توحدنا، انتصرنا، سنقاوم لنحمي"، استطاعت المرأة الرقاوية أن توصل صوتها إلى المحافل الدولية، وتُثبت مدى تضامنها وتمسكها بوحدة أراضي سوريا و ترفض الاحتلال التركي. (مرفق الصور والفيديو).

العالم

- بدأت قوات النظام وروسيا بجولة جديدة من التصعيد في إدلب، وذلك بعد حديث عن التمهيد للمعركة الكبرى, فيما تساءل مراقبون حول إمكانية تنفيذ أردوغان تهديداته للولايات المتحدة, في حين اقتربت المعارك من قلب طرابلس الليبية.

ANHA