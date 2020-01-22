مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 22-1-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة مقاومة العصر في مرحلتها الثانية.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يخرج أهالي عفرين المقاومين في ناحية شيراوا بتظاهرة منددة بمرور عامين على شن الاحتلال التركي هجماته على عفرين ودعماً لمقاومة العصر. الساعة 13:00. (مرفق بالصور والفيديو).

-كشفت هيئة المالية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مجموع الواردات المالية، والنفقات خلال العام الماضي 2019، فيما وضعت جملة من المشاريع في خطة عمل العام الجديد. (مرفق بالصور والفيديو).

-يستمر الاحتلال التركي في سياسته بإحداث التغيير الديمغرافي في مدنية سري كانيه، وبحسب مصادر فقد جلب الاحتلال التركي 1500عائلة من عائلات مرتزقته وأسكنتها في المدينة. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكّد قيادي في قسد أن الاحتلال التركي يمارس سياسة الحرب الخاصة ضد المدنيين في نيّة منه لتهجير أكبر عدد من السكان الأصليين لتوطين عوائل مرتزقته بدلاً منهم وإجراء التغيير الديمغرافي، لذلك يقصف قرى ناحية عين عيسى باستمرار وتحلّق طائراته المسيّرة بشكل شبه يومي لترهيب الأهالي. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-إن الفوضى الخلّاقة التي تتبعها تركيا في المنطقة تنبئ بعودة أكبر خطر يهدد الأمن الدولي عامة، ألا وهو تنظيم داعش، الأمر الذي يتطلب خطوة جدية ومرحلة حاسمة يخطوها التحالف الدولي والمجتمع الدولي لوضع استراتيجياتها في المناطق التي تحررت من داعش، ودعم الأمن والاستقرار أكثر. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-قال عضو الهيئة الإدارية في حزب الاتحاد الديمقراطي أحمد خوجة: إن الدولة التركية مسؤولة عن قتل الشعب الليبي كنتيجة لسياساتها التوسعية في المنطقة، والتي تهدف إلى استعادة أمجاد الدولة العثمانية. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح كوفان كنعو أن تركيا تُسيّر المجلس الوطني الكردي وفق سياساته، وتبذل كل ما بوسعها لأجل منع أي اتفاق كردي ـ كردي، وقال: "إن على المجلس أن يخرج من حضن الأعداء، والانسحاب من الائتلاف السوري المعادي للشعب الكردي".(مرفق بالصور والفيديو).

-أكد وجهاء العشائر الكردية في إقليم الفرات بأن الانقسامات السياسية أثرت في توحيد الجهود الكردية ضد التدخلات الخارجية، بما فيها الغزو التركي لشمال وشرق سوريا، وشددوا على ضرورة تحصين القلعة الكردية من الداخل. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-تستعد هيئة الثقافة والفن لإقليم عفرين بالتنسيق مع حركة الثقافة والفن لإطلاق الموسم الرابع لمهرجان "ميتان" المسرحي المزمع بدءه في الـ25 من الشهر الجاري. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-وعدت لجنة الخدمات في بلدية عين عيسى باستئناف مشاريعها الخدمية التي توقفت خلال الربع الأخير من العام المنصرم، بسبب الهجمات التركية على المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-يتحضر مزارعي ناحية تل براك في مقاطعة قامشلو لتجهيز الحضانات "المشاتل" الصيفية، لزراعة بذور الخضروات الصيفية كالبندورة، باذنجان، والفليفلة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA