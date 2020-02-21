مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 21-2-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-تصدر لجنة التعليم المجتمع الديمقراطي لإقليم عفرين بياناً بخصوص يوم العالمي للغة الأم وذلك في ناحية تل رفعت، الساعة 12:00 (مرفق بالصور والفيديو).

ـ تنظم مؤسسة اللغة الكردية محاضرة عن اليوم العالمي للغة الام، في مركز المؤسسة بمدينة قامشلو، الساعة الـ 11.00 (مرفق بالصور والفيديو).

-خطت اللغة الكردية خطوات كبيرة منذ عام 2012، فبعد جهود مضنية على مدى سنوات، تم وضع أسس حماية اللغة الكردية وتدريسها في المدارس، فيما تطورت المساعي إلى تأسيس مراكز أبحاث ودراسات لتطوير اللغة الكردية، وإيجاد مراجع لغوية لجميع المؤسسات التعليمية في أجزاء كردستان و أوربا. (مرفق بالصور والفيديو).

-تعدّ اللغة السريانية إحدى اللغات الأصيلة في سوريا، وافتتاح معاهد اللغة السريانية في شمال وشرق سوريا خطوة نوعية لإحياء اللغة والثقافة السريانية وحمايتها. (مرفق بالصور والفيديو).

-وصف نازحون من إدلب الوضع في المحافظة الشمالية السورية بالمأساوي، وأكدوا أنهم فقدوا الثقة بتركيا والمجموعات المرتزقة، شاكرين الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا التي استقبلتهم في مناطقها. (مرفق بالصور والفيديو).

-وصف مدرسو ناحية الدرباسية العزلة على القائد عبدالله أوجلان بـ "انتهاك صارخ" للقانون الدولي، وأكدوا على مواصلة النضال حتى تحرير أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-ينتخب الإيرانيون، اليوم، ممثليهم في ما يسمى مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان), وذلك وسط أزمة اقتصادية متأثرة بالعقوبات الأمريكية وبعد موجة من التظاهرات الشعبية. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-مُهجّرة تعمل في مهنة الخياطة من أجل كسب لقمة العيش ومساعدة المُهجّرين, تعمل بأسعار رمزية, وتطالب بتأمين الكهرباء، وافتتاح مشغل للخياطة في المخيم. (مرفق بالصور والفيديو).

-يسعى مؤتمر ستار في مدينة حلب من خلال افتتاح الحضانات إلى تطوير المجتمع ومساعدة الأمهات العاملات على تربية الأطفال تربية سليمة. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-عندما تتمعن في الأغاني والمواويل القديمة من التراث الكردي, ستدرك حتماً أنها ليست مجرد كلمات أو جملاً تُطلق لتغذية الروح و النفس, بل هي سرد لتاريخ وثقافة الشعب الكردي بكل ما فيها من معاناة, شموخ، وفخر تناقلته الأجيال إلى يومنا هذا. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-الحفر، وبرك الأوحال، ورداءة الطريق، وكيفية التخلص منها، أصبح الشغل الشاغل لأهالي الأحياء الشرقية في مدينة الحسكة، فيما نوه الرئيس المشترك لبلدية الشعب أن عدم وجود مجارٍ نظامية للصرف الصحي تسبب هذه المشاكل، واعداً بحلها في أسرع وقت. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكّد أهالي مقاطعة عفرين المهجّرون قسراً إلى ناحية تل رفعت الإصرار على المقاومة؛ لإفشال أهداف الاحتلال التّركيّ، فهم يمارسون حياتهم بالرّغم من قصف الاحتلال التّركيّ ومرتزقته للمدنيّين، ويترقّبون العودة إلى عفرين محرّرة وآمنة. (مرفق بالصور والفيديو).

-باشرت لجنة البيئة والبلديات في مقاطعة قامشلو بدارسة مشاريع بلديات الشعب للعام 2020، وأوضحت الرئيسة المشتركة للجنة أنهم سيركزون خلال العام الحالي على تحسين البنية التحتية، وتنظيم مكبات النفايات وإعداد مخططات لتوسيع المدن. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA