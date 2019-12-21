مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 21-12-2019

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة مقاومة العصر في مرحلتها الثانية.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

يفتتح اليوم مجلس الحسكة مركز عالم الطفولة في حي الكلاسة بالمدينة، الساعة 11:00، (مرفق بالصور والفيديو).

-يشيع أهالي مقاطعتي عفرين والشهباء جثمان شهيدين، استشهدا خلال مشاركتها في المرحلة الثانية من مقاومة العصر إلى مثواهما الأخير في مزار شهداء مقاومة العصر في ناحية أحرص بالشهباء، الساعة 13:00 (مرفق بالصور والفيديو).

يعقد اتحاد الكادحين في إقليم الجزيرة اجتماعه السنوي، في صالة سيران بمدينة قامشلو شمال شرق سوريا، الساعة ١٢.٠٠. (مرفق بالصور والفيديو).

-تمكّنت وكالتنا وكالة هاوار بالحصول على اعترافات خليّة ما سمّي "أبو محمّد العراقي" المسؤولة عن التّفجير الّذي استهدف مدينة قامشلو شرق سوريا بتاريخ الـ11 من تشرين الثّاني الماضي. (مرفق بالصور والفيديو).

-وصفَ أحدُ أهالي قرية قرت ويران إقدام مرتزقة تركيا خطف المدنيّين "بالجبانة" وتساءَل موجّهاً سؤاله للمرتزقة :"أنا عامل أعمل في أرض أبي وأجدادي، فلماذا تختطفني، وأنا ابن بلدك، وتقتادني لمقرّات الأتراك المحتلّين لأرضنا؟، فأية أخلاق دنيّئة تمتلكونها؟".(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-رحّبَ سياسيّون كرد وعرب وسريان بالمبادرة الّتي أطلقتها الإدارة الذّاتيّة بخصوص توحيد الصّفّ الكرديّ، واعتبروها خطوة إيجابيّة. (مرفق بالصور والفيديو).

-قالَ شيخ قبيلة النّعيم إنّ النّظام والمجموعات المسمّاة المعارضة الخارجيّة اليوم تسعى لإنشاء شرخ وافتعال الفتنة, من خلال التّصريحات الّتي تصدر مؤخّراً, والاجتماعات التي تعقد, وناشد شيوخ العشائر والقبائل السوريّة للوقوف صفّاً واحداً إلى جانب مكوّنات شمال وشرق سوريّا، وقال: " مشروع الأمّة الدّيمقراطيّة هو المستقبل".(مرفق بالصور والفيديو).

-طالبَ وجيهُ عشيرة البوسلطان بتصنيفِ مرتزقة الاحتلال التّركيّ المُسمّى بـ "الجيشِ الوطنيّ السّوريّ" كمجموعاتٍ إرهابيّةٍ باعتباره يضمّ أفراداً من مرتزقة داعش المدرجين أصلاً ضمن قوائم الإرهاب. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-أكدّ الباحث السياسي المصري مصطفى أمين عمر أن تركيا تحاول توفير أموال طائلة تنفقها على استيراد النفط والغاز، عبر السطو على ثروات المتوسط, وأشار إلى أنها وجدت ضالتها في حكومة الوفاق, واعتبر تهديدات أردوغان لمصر بأنها حماقة ستُنهي نفوذ تركيا في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

ـ تقيم هيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة معرضاً للفن التشكيلي تحت عنوان "تحية لروح الشهيد خالد"، في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو، الساعة الـ 11.00. (مرفق بالصور والفيديو).

-تشارك اليوم عدد من الفرق الفنية والرسامون في إحياء حفلٍ فني برعاية هيئة الثقافة والفن في مقاطعة كوباني تحت عنوان "بثقافتنا سنعلو بهويتنا، وننشر نور حريتنا"، دعماً لمقاومة قوات سوريا الديمقراطية والمهجرين قسراً من كري سبي وسري كانيه، وذلك في مركز باقي خدو للثقافة والفن في تمام الساعة 12:00. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-عادت إلى منزلها ولكنها اصطدمت بواقع أليم، فتقول الأم زهرة الجاسم في سردها لقصتها :"أردت العودة إلى دياري، ولكن مرتزقة الاحتلال التركي كانوا يقومون بانتهاكات مستمرة ولا أحد يعرف ما مصيره بين هؤلاء المرتزقة".(مرفق بالصور والفيديو).

-أهوال النزوح زادت من معاناتها مع مرضها، كونها بحاجة إلى مال كافٍ لتتلقى جرعات العلاج، وتُطالب بإخراج مرتزقة تركيا من المدينة للعودة إلى أرضها, وناشدت المنظمات الإنسانية لمساعدتها في تأمين مصاريف علاجها. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

-يعقد مجلس الشبيبة الثورية في منبج وريفها اجتماعهم السنوي تحت شعار" الشبيبة المنظمة تنتفض، تدحر الاحتلال، تحرر الأرض، تنتصر مقاومة الكرامة"، وذلك قاعة المجلس التشريعي، الساعة 09:00. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح عدد من شبيبة الحسكة بأنهم يمرون بمرحلة حساسة، ويجب على كافة الشبيبة مساندة ودعم وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية والانضمام إليها، لأنها تحمي مكتسبات وقيم شعوب المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-تحوّلت حياة عائلة سليمان أيوب محمد من الهناء إلى العناء، إثر العدوان التركي الذي نهب وسلب ودمّر قريتهم بشكل شبه كامل. لا يريدون شيئاً سوى تحقيق العدالة والعودة لمنزلهم، وتُؤكد العائلة: "لسنا لاجئين، لأننا لا زلنا على أرضنا روج آفا. ونُطالب بخروج مرتزقة الاحتلال التركي من أرضنا التي طُهرت بفضل دماء شهدائنا".(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA