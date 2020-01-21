مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 21-1-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة مقاومة العصر في مرحلتها الثانية.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

ـ تُنظم الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة احتفالية بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لتأسيس الإدارة الذاتية، في صالة بيلسان في ناحية عامودا، الساعة الـ 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

-ينظم المكتب الاعلامي لحزب سوريا المستقبل تحت عنوان "النهوض بالواقع الاعلامي في شمال وشرق سوريا" ورشة عمل اعلامية وذلك في مطعم الشاطئ في مدينة الرقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-يدلي اتحاد الايزيديين في إقليم عفرين ببيان للرأي العام بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية للعدوان التركي على عفرين وذلك في مخيم برخودان بتمام الساعة 13:00(مرفق بالصور والفيديو).

-قال أهالي عفرين المُهجّرين أنهم سيستمرون بالمقاومة حتى تحرير عفرين والعودة إليها، مُنددين باستمرار هجمات الاحتلال ومرتزقته على مناطق شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-شكّلت الإدارة الذّاتيّة لإقليم الجزيرة اللّبنة الأساسيّة للإدارة الذّاتيّة في شمال وشرق سوريّا، وخلال ستة أعوام من العمل المتواصل، جعلت المنطقة رقماً صعباً في المعادلة السّياسيّة والعسكريّة السّوريّة، وجذبت أنظار العالم إلى نظام بديل عن نظام الدّولة القوميّة، عبر نظام لا مركزيّ، وحلاً للأزمة السورية. (مرفق بالصور).

سياسة

أشار وجهاء العشائر العربية في ناحية تل حميس بمقاطعة قامشلو إلى أن حل الأزمة السورية لن يتحقق إلا عن طريق الوحدة الوطنية، وإعطاء النظام السوري الحق للمكونات والأقليات في إدارة البلاد، والمشاركة في القرارات السياسية والاجتماعية وإنشاء نظام ديمقراطي حقيقي لا عنصري. (مرفق بالصور والفيديو).

-أشار الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كري سبي حميد العبد إلى أن التغيير الديمغرافي الذي ينتهجه أردوغان ليس وليد اللحظة، بل يتم ممارسته منذ بداية الاحتلال التركي للأراضي السورية، مطالباً المجتمع الدولي والضامن الروسي لوضع حدّ لأطماعه وانتهاكاته بحق الشعب الأعزل. (مرفق بالصور والفيديو).

طالب ساسة ومثقفو عفرين المُهجّرون قسراً إلى مقاطعة الشهباء، الأحزاب والكتل السياسية الكردية توحيد صفوفهم، مشددين على ضرورة حماية المكتسبات "التي تحققت بفضل تضحيات الشهداء في ثورة روج آفا".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-لاتزال الأيام تكشف جرائم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، فكل يوم هناك ضحايا جُدد تطفو قصصهم إلى السطح بعد أن أُغرقت بدمائها على أيدي من ادّعوا ذاتَ يوم أنهم "ثوار سوريون" ليثبتوا اليوم عبوديتهم وارتزاقهم للمحتل، عبودية يدفع ثمنها أبناء سوريا وشبابها. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

-تخرج حركة الشبيبة الثورية السورية في تظاهرة بناحية تل رفعت بمقاطعة الشهباء بالتزامن مع مرور العام الثاني للغزو التركي على عفرين، الساعة 14:00(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-يمنع النظام السوري أهالي عفرين المهجرين من الوصول إلى مدينة حلب للحصول على الأدوية وتلقّي العلاج، فيما يشير الأطباء بأن الأوضاع الإنسانية خطيرة في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-تعمل إدارة المدارس في بلدة صرين جنوبي مدينة كوباني على معالجة مشكلة نقص الكادر التعليمي الذي يشرف على العملية التعليمية في البلدة وقراها، وذلك لتلافي أبرز المشاكل التي يعاني منها قطاع التربية والتعليم في صرين. (مرفق بالصور والفيديو).

-تسعى بلدية الشعب في بلدة أبو فرع التابعة لناحية تربه سبيه إلى تقديم أفضل الخدمات لأهالي البلدة والقرى التابعة لها ، بحسب الإمكانات المتوفرة لديها، ونفذت عدّة مشاريع خدمية. (مرفق بالصور والفيديو).

-شارفت وحدة مياه الطبقة على الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل مضخات مياه الشرب في المدينة بهدف حل مشكلة انقطاع المياه بشكل نهائي. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA