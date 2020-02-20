مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 20-2-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-مكتب هيئة الثقافة والفن في الحسكة بالتعاون مع أكاديميات المجتمع الديمقراطي، ينظمان محاضرة حول المؤامرة التي طالت القائد عبدالله أوجلان، في مركز الخابور للثقافة والفن بحي المفتي، الساعة 11:00، مرفق (بالصور والفيديو).

-ينظم هيئة أعيان شمال وشرق سوريا ملتقى حوار مجتمعي تحت شعار "سورية موحدة ديمقراطية، وبصوت واحد لرفض الاحتلال التركي والتدخل الأجنبي" وذلك في صالة طيفور بمدينة الحسكة. مرفق (بالصور والفيديو).

-يقيم الاتحاد الإيزيدي لإقليم عفرين، مراسيم طقوس عيد (بي خون) في مقاطعة الشهباء وذلك في مخيم سردم في تمام الساعة 13:00 (مرفق بالصور والفيديو).

يقدم أهالي ناحية كركي لكي واجب العزاء لذوي الشهداء الـ7 في بلدة مصطفاوية التابع للناحية الساعة 10:00 كما يقدم اهالي مدينة قامشلو واجب العزاء لذوي الشهيد صالح قواس الاسم الحركي دلشير، في الخيمة التي نصبت في الحي الغربي بالمدينة، الساعة 11.00. (مرفق بالصور والفيديو).

-استنكر مُهجّرو عفرين وأهالي ناحية شيراوا، انتهاكات جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته على قرى ناحية شيراوا، وطالبوا المنظّمات الدّوليّة بالتّدخّل الفوريّ لوقف انتهاكات الدّولة التّركيّة المُحتلّة بحقّ بالمدنيّين العُزَّل. مرفق (بالصور والفيديو).

حوار

-لفت آلدار خليل إلى أن التعزيزات التركية الضخمة في إدلب تهدف إلى تثبيت الاحتلال التركي لسوريا، واستكماله إلى مناطق كركوك والموصل قبل عام 2023، وقال إن أردوغان باع ما يُعرف بالمعارضة السورية في إدلب. مرفق (بالصور والفيديو).

ملف

-يشكل حي الشيخ مقصود في مدينة حلب مثالاً للمقاومة الشعبية، حيث صمد أهالي الحي في وجه هجمات المجموعات المرتزقة التي تدعمها تركيا وكذلك هجمات النظام السوري الذي هاجم الحي في أكثر من مناسبة، إلا أن المقاومة التي شارك فيها الشعب أفشلت جميع الهجمات. مرفق (بالصور والفيديو).

المرأة

-تستقبل مناطق شمال وشرق سوريا نازحين من مناطق إدلب بشكل شبه يومي، عائلة النازحة أمينة الأبرص تحدثت حول رحلة النزوح، وأكدت أن مناطق شمال وشرق سوريا، باتت المكان الوحيد الذي يتمتع بالاستقرار والأمان في سوريا. مرفق (بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-يعرض كومين فلم روج آفا في مدينة كوباني فيلم "من أجل الحرية" الذي تم تصويره في كوباني وذلك في الساعة 12:00 في مركز باقي خدو للثقافة والفن (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-ما ان يخيم الظلام من كل يوم، تنتشر قوات الحماية الجوهرية في شوارع المدينة، لتسهر على أمنها وتقف في وجه أي محاولة من شأنها الإخلال بالاستقرار الذي تنعم به المنطقة. مرفق (بالصور والفيديو).

-هنأ إيزيديون من حلب عيد خدر الياس على كافة الإيزيديين في العالم ، وأكدوا أن الاحتلال التركي يحاول إبادة الإيزيديين كما حاول داعش من قبلهم في شنكال، فيما تمنوا تحرير عفرين من تركيا ومرتزقتها وعودة أهلها إليها. مرفق (بالصور والفيديو).

-مرض ابنتها زاد من معاناتهم بعد التهجير، فظروفهم المادية الصعبة منعتهم من إجراء عملية جراحية ضرورية، وهم بحاجة إلى من يساندهم من أجل إجراء العملية في دمشق، تقول الأم: "ابنتي بحاجة لإجراء عملية فتح القلب، بالإضافة إلى فتح القناة الشريانية, وتحتاج إلى إجراء عملية أخرى، ولكن أوضاعنا المادية لا تسمح بذلك". مرفق (بالصور والفيديو).

-استقبل مخيم العريشة جنوب الحسكة أكثر من 7 آلاف مُهجّر من مخيمي مبروكة وعين عيسى، فيما أشاد القاطنون بالخدمات المقدمة من قبل الإدارة الذاتية، موضحين إنها لا تكفي بسبب غياب تام للمنظمات في المخيم. مرفق (بالصور والفيديو).

-تراجعت زراعة البقوليات في ناحية تربه سبيه لعدم وجود سوق لتصريف المحصول، والتكاليف الباهظة لزراعتها، في حين تهدد دودة زابروس محاصيل المزارعين الأخرى ، مما دفع مؤسسة الزراعة إلى إرشاد المزارعين لمكافحة الوباء . مرفق (بالصور والفيديو).

ANHA