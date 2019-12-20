مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 20-12-2019

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة مقاومة العصر في مرحلتها الثانية.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

- بحلول عيد الإيزيديين يتوجه الإيزيديون في الشهباء لمزار شهداء مقاومة العصر في ناحية أحرص في الساعة 9:00 ـ وفي نفس السياق يحتفل إيزيديو ناحية تربه سبيه بعيد الصوم (مرفق بالصور والفيديو).

-أرادت العودة إلى منزلها، ولكن مرتزقة الاحتلال التركي أوما يسمى "الجيش الوطني السوري" منعوها من الدخول, وتقول "عند هجوم أردوغان كانت حجته إنشاء منطقة آمنة, ولكن هذه المنطقة أصبحت منطقة سلب ونهب ودمار وليست منطقة آمنة".(مرفق بالصور والفيديو).

-"لم أتوقع أن يصبح ابني الوحيد من ذوي الاحتياجات الخاصة وتبتر قدمه، لكننا سنبقى في تل رفعت ونقاوم حتى نعود لعفرين ونطرد الاحتلال منها"، هذا ما تقوله والدة الطفل حنيف حمو الذي أُصيب في قصف الاحتلال على تل رفعت. (مرفق بالصور والفيديو).

-يواصلُ الاحتلال التّركيّ استقدام تعزيزات ومدرّعات عسكريّة إلى محيط صوامع شركراك شمال ناحية عين عيسى وعلى الطّريق الدّوليّ M4 ، ورفع أعلام الاحتلال التّركيّ في القرى المحتلّة. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-عبّر وجيه عشيرة شمر في ناحية الدرباسية عن دعمهم ومساندتهم لقوات سوريا الديمقراطية، وقال "قسد تستحق الدعم والمساندة، ونحن في عشيرة شمر مع أبنائنا في قسد ونساندهم، وهجمات تركيا تستهدف العرب قبل الكرد".(مرفق بالصور والفيديو).

-قال القيادي في حزب الوحدة الكرديّ الدّيمقراطيّ في سوريا خبات محمّد: إنّ "المصلحة العليا أسمى من المصالح الخاصّة، وبعض الأطراف الّتي لا تؤيّد مبادرة انعقاد المؤتمر الوطنيّ الكردستانيّ في هذه المرحلة يفضّلون مصالحهم الحزبيّة على حساب وحدة الشّعب الكرديّ".(مرفق بالصور والفيديو).

-أكّد ساسة كرد أنّ المجتمع الكرديّ في أجزاء كردستان يدعو إلى وحدة الصفّ الكرديّ، لكن بعض الأطراف السّياسيّة تحاول عرقلة هذه المساعي لأجل مصالح حزبية. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-يعقد مثقفو مدينة حلب "منتدى مثقفي حلب" في صالة عفرين في حي الشيخ مقصود الساعة 12:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظم اتحاد المثقفين في مدينة الحسكة، ندوة حوارية حول الوضع الراهن والوحدة الكردية، ذلك في مطعم النخبة بتمام الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-أملها كبير بالعودة إلى مدينتها ويراودها هذا الأمل كل يوم، لكن معاناة ابنتها أثقلت كاهلها في نزوحها القسري من بيتها جراء الهجوم والقصف التركي الهمجي الذي طال المدنيين وراح ضحيته العشرات، وتطالب بإخراج مرتزقة الاحتلال التركي من مدينتها لتعود إليها. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-قالَ الرّئيسُ المشترك لهيئة الشّؤون الاجتماعيّة والعمل في إقليم الفرات مورو حسين: إنّ حوالي 1050 عائلة من نازحي كري سبي/ تل أبيض يقطنون في مقاطعة كوباني، موضّحاً بأنّهم وبدعم من عدد قليل من المنظّمات يقدّمون المساعدات لهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-باشرت بلدية الشعب في ناحية تل حميس ترميم الجناح الشرقي لجسر واوية، الواقع على طريق تل حميس- تيماء، والذي يُعد من أهم الجسور في المناطق الجنوبية لإقليم الجزيرة. (مرفق بالصور والفيديو).

-حرم الاحتلال التركي ما يقارب الـ 5000 آلاف طالبـ/ة في منطقة عين عيسى من حقهم في التعليم بعد احتلاله لبلداتهم وقراهم في عدوانه الأخير على مناطق شمال وشرق سوريا، فيما تحاول لجنة التربية في عين عيسى إعادة سير العملية التربوية لسابق عهدها في المناطق القريبة من خطوط التماس. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA