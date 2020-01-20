مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 20-1-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة مقاومة العصر في مرحلتها الثانية.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يخرج الأهالي في كافة مدن ونواحي مقاطعتي الحسكة وقامشلو في مظاهرات تنديداً بذكرى بدء الغزو التركي على مقاطعة عفرين. وفي نفس السياق يخرج أهالي مقاطعتي عفرين والشهباء ومدينة حلب بتظاهرات حاشدة استنكارا للاحتلال ودعماً لمقاومة العصر (مرفق بالصور والفيديو).

-يعقد الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اجتماعاً مع المجلس التنفيذي بعامودا الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

-يدلي المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في اقليم الفرات ببيان فيما يتعلق بحلول الذكرى السنوية الثانية لبدء الهجمات التركية على مقاطعة عفرين وذلك في تمام الساعة ١١:٠٠ (مرفق بالصور والفيديو).

-تأثر بالمشاهد التي شاهدها في وسائل الإعلام أثناء هجمات الاحتلال التركي على مقاطعة عفرين، حمل أمتعته وتوجه من السويد إلى إقليم الجزيرة، ودخل عفرين لتقديم خدماته الطبية للأهالي، يقول: "إن تركيا كانت تهدف إلى إيقاع أكبر عدد من الضحايا أثناء هجماتها".(مرفق بالصور والفيديو).

-يتضح جلياً مرة أخرى نفاق مجلس الأمن وسياسة المصالح الروسية، خاصة بعد قرار إغلاق معبر تل كوجر/اليعربية الحدودي، ما يهدّد بكارثة إنسانية بحق الملايين من السكان الأصليين والنازحين القاطنين في مخيمات الإدارة الذاتية، وبالمقابل فإن مجلس الأمن والعشرات من المنظمات الدولية تحت غطاء الدعم الإنساني يقدمون المساعدات للإرهابيين في إدلب. (مرفق بالصور والفيديو).

-قالت الشركسية وفاء باشا التي هجرت منزلها مع شن تركيا لهجوم على مناطق شمال وشرق سوريا: إن "ما يقوم به أردوغان من خلال احتلال مناطق كري سبي وسري كانيه هو تطبيق لسياسة أسلافه القائمة على أساس إبادة شعوب المنطقة المتعايشة بسلام".(مرفق بالصور والفيديو).

-أشار القيادي في مجلس السريان العسكري خابور آكاد إلى أن هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته ازدادت في ناحية تل تمر، وقال: "مقاومتنا مستمرة، ولن نسمح باحتلال مناطق جديدة".(مرفق بالصور والفيديو).

-استنكر العديد من أهالي مدينة كوباني الاحتلال التركي ومرتزقتها لمدينة عفرين وممارستها لأبشع انتهاكات بحق سكانها الأبرياء, مشددين على ضرورة تحرير عفرين من المرتزقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-يستمر معهد الشهيدة زوزان في افتتاح دورات تأهيلية لإعداد وتأهيل المعلمين للعمل في السلك التربوي، وسد حاجة المدارس من الكوادر التعليمية بمختلف أقسامها. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أكد الباحث السياسي والصحافي السوري بهاء العوام أن اللقاء بين النظام وتركيا هو لإبرام اتفاقية أمنية بديلة لاتفاقية أضنة على كامل حدود البلدين، وستكون على حساب جميع سكان الشمال, ورأى بأن ما يجري في إدلب يجري ضمن هذا السياق برعاية روسية, وأن الولايات المتحدة وأوروبا لا تمانعان هذه الاتفاقية شرط أن لا تكون إيران طرفاً فيها. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال الرئيس المشترك للمكتب التنظيمي في حركة المجتمع الديمقراطي بمدينة الحسكة: "إن القائد عبدالله أوجلان يسعى للديمقراطية لكافة شعوب العالم, لكن الدولة التركية تعيق هذه الديمقراطية من خلال تشديد العزلة عليه".(مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-يقيم مركز دجلة للثقافة والفن أمسية شعرية لاتحاد مثقفي الجزيرة فرع ديرك، بالإضافة إلى تقديم فرقة جودي العديد من الأغاني الثورية لدعم ومساندة وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-سرقوا قوته، خطفوا والده، وطالبوه بفدية قدرها 5 مليون ليرة سورية، وهدّدوا والدته, قصة جديدة من قصص المُهجّرين الذين غُرّر بهم من قبل الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

-أطلقت لجنة الزراعة والري التابعة لمجلس الرقة المدني مشروعين لصيانة قنوات ري كديران والبليخ والتي تمتد في ريفي الرقة الشرقي والغربي وترويان حوالي 50 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في أرياف مدينة الرقة بتكلفة 144 مليون ل.س. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA