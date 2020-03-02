مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 2-3-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

- متابعة كافة الفعاليات والتظاهرات والاعتصامات التي ستشهدها مناطق روج آفا وشمال وشرق سوريا المطالبة بالكشف عن وضع القائد أوجلان بعد الحرائق التي اندلعت في امرالي. (مرفق بالصور والفيديو).

ـ يعقد حزب سوريا المستقبل مؤتمره الأول في ناحية تل براك لانتخاب مجلس الناحية الساعة 11.00. (مرفق بالصور والفيديو).

-تسعى تركيا وبكافة السبل إلى تضييق الخناق على أهالي شمال وشرق سوريا، على مختلف الصعد، فبعد الهجمات الوحشية وتهجير مئات الآلاف، التفت الاحتلال إلى قطع المياه عن آلاف آخرين في الحسكة، في محاولات لإحداث عمليات تهجير أخرى وتوسيع احتلالها في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-أغلقت بعض المدارس في ناحية شيراوا أبوابها, حرصاً على سلامة وحياة الأطفال، بسبب استمرار انتهاكات الاحتلال التركي ومرتزقته، وتكثيف القصف المستمر على القرى والمدارس. في محاولة لترهيب المدنيين، ودفعهم إلى النزوح مرة أخرى. (مرفق بالصور والفيديو).

-استجابة للنداءات التي أطلقتها إدارة مخيم مهجري كري سبي/تل أبيض، وزعت اليوم منظمة روج آفا للإغاثة والتنمية 68 سلة غذائية على المهجرين الجدد الوافدين إلى المخيم. (مرفق بالصور والفيديو).

-بعد وصوله إلى دول جوار سوريا، يخشى أهالي شمال وشرق سوريا من وصول الفيروس إلى المنطقة في ظل حالة الفوضى التي تعيشها سوريا في ظل الأزمة التي تقترب من دخول عامها العاشر، لذا ما هي الإجراءات والتدابير التي اتخذتها هيئة الصحة لحماية المنطقة وهل هي كافية؟(مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

تتحدث التقارير التي تصدرها المنظمات الدولية عن انتهاكات ترتكبها الحكومة التركية بحق معارضيها، وليس خافٍ على أحد أن هناك أعمال تصفية تتم بصورة غامضة بحق عدد من الصحفيين أو رجالات فكر، تختلف آراؤهم مع توجهات النظام التركي وسياسته الدكتاتورية، والظروف الحرجة التي يتعرض لها المناضل الأممي عبد الله أوجلان.

المرأة

ـ تستمر فعاليات مهرجان الأدب وفن المرأة الخامس في يوم الثاني على التوالي، المقامة على خشبة مسرح محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو، الساعة 14.00. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

-أكّدت حركة الشّبيبة الثّوريّة في مدينة الحسكة, أنّ الاحتلال التّركيّ لا يستطيع أن يكسر إرادة الشّباب الحرة التي وهبها القائد أوجلان لهم, وسيستمرّون في مواصلة فعاليّاتهم إلى أن يتمّ معرفة وضع أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-لا زالت الألعاب الشعبية والتراثية القديمة، محافظة على وجودها في الأحياء والقرى الشعبية في الجنوب الشرقي لناحية الشدادي، يحتفظ بأدواتها الكبار في السن، ليورثوها لأبنائهم كما ورثوها من آبائهم وأجدادهم . (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-يعمل المواطن بسام الصن في نحت وتشكيل المجسمات والأواني المزخرفة الخاصة بالورد والمزروعات, مستخدماً أدوات بسيطة، والذي بدأ العمل في هذه المهنة كهواية وبات يتقنها ويصنع كميات كبيرة تباع في الأسواق. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA