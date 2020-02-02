مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 2-2-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

- يستذكر أهالي ناحية كركي لكي الشهيدة فيان صوران في الذكرى السنوية لاستشهادها، في مركز آرام تيكران للثقافة والفن. الساعة 10 (مرفق بالصور والفيديو).

- يستذكر أهالي ديرك الشهيدة فيان صوران في الذكرى السنوية لاستشهادها، في مركز دجلة للثقافة والفن. الساعة 10 (مرفق بالصور والفيديو).

- يشيع أهالي مدينة الطبقة جثمان الشهيد مجيد فليح من مجلس الطبقة العسكري إلى مثواه الأخير في مزار شهداء الطبقة. الساعة 12.00 (مرفق بالصور والفيديو).

ـ يستذكر أهالي ناحية تربه سبيه الشهيدة فيان صوران، الساعة 10.00. وفي نفس السياق يُعقد اجتماع في مركز هوري للثقافة والفن في ناحية عامودا الساعة الـ 10.00، وفي محمد شيخو في مدينة قامشلو، الساعة الـ 14.00. (مرفق بالصور والفيديو).

ـ تحت شعار "سوا على طول لنكون صوت الكل"، تفتتح إذاعة سوريو FM في حي الاربوية بمدينة قامشلو، وهي إذاعة خاصة بالمكون السرياني، الساعة الـ 17.00. (مرفق بالصور والفيديو).

- يواصل مهرجان ميتان في يومه الثامن على التوالي بعروضه المسرحية. الساعة 15:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- يستذكر أهالي حي الشيخ مقصود الشهيدة فيان صوران وذلك في صالة عفرين بمنطقة الشقيف. الساعة 13.00 (مرفق بالصور والفيديو)

- قال ناجٍ من انتهاكات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في مقاطعة عفرين المحتلة: إن المرتزقة وجيش الاحتلال يجبرون الأهالي على إخلاء منازلهم، وأكد أن كل عملية تنفذها قوات تحرير عفرين تجدد الأمل في تحرير المقاطعة. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكدت مسؤولة القوات الأمنية في مخيم الهول "أيلول رزكار" أن ارتفاع وتيرة الجرائم في مخيم الهول تنبئ بالخطر الذي يشكله بقاء عائلات المرتزقة في المخيمات دون تحرك الدول المعنية بشكل جِدّي لإيجاد حلول جذرية لهم. (مرفق بالصور والفيديو).

- طالب مُهجّرون من منطقة سري كانيه المحتلة إدارة مخيم واشو كانيه بتوفير الخيم لهم، ولكنهم أكدوا أن العيش في المخيم أفضل من العيش في مكان تحتله تركيا ومرتزقتها. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- أكد محسن عوض الله أن محاولات عزل أوجلان جعلت منه رمزاً لحرية الرأي والسلام حول العالم, وأشار إلى أن حريته تنهي خلافاً تاريخياً وتحافظ على استقرار المنطقة، لكن تركيا تصرّ على عزله لأن المشروع الذي يحمله يهدد شرعية أردوغان.

- توقع مسؤول العلاقات الدولية في حزب الاتحاد الديمقراطي(PYD) بإقليم الفرات بكر حج عيسى، أن يتجه النظام السوري للسيطرة على كامل محافظة إدلب بعد إتمام السيطرة على الطريق الدولي M5. (مرفق بالصور والفيديو).

- دعا السياسي عبد الحليم أحمد كافة الأطراف والأحزاب بالعمل الجاد من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الكردية، وقال إن "السبيل الوحيد للحفاظ على المكاسب والانتصارات التي تحققت هو تحقيق الوحدة الوطنية".(مرفق بالصور والفيديو).

- يقدر مراقبون، أن صفقة القرن – خطة السلام الأمريكية – ستشعل المواجهة الشعبية في الضفة الغربية وقطاع غزة مع اسرائيل، وذلك لضيق الخيارات الفلسطينية الرسمية في مواجهة الصفقة التي أعلنوا رفضهم لها . (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

- رأى مراقبون بأن التهديدات التركية إثر سيطرة النظام بدعم روسي على معرة النعمان هي غير جدية، وتهدف لذر الرماد في العيون والتغطية على مقايضة جديدة مع روسيا, فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صفقة القرن, في حين أطاح الطيران التركي بشروط الهدنة في ليبيا وسط تنديدات دولية متتالية. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- تقترب بلدية الشعب في كوباني من إنهاء العمل على مشروع بناء الحي الصناعي الجديد خارج أحياء المدينة، وهو مشروع يعالج أزمة الزحام ومشاكل أخرى تسببها المحال الصناعية الموجودة في أحياء مدينة كوباني. (مرفق بالصور والفيديو).

- شهد القطاع الزراعي في الرقة خلال الأعوام السابقة تراجعاً كبيراً في كافة محاصيله، ما أثّر سلباً في حياة الأهالي، لكن بعد تحريرها قيّم أهالي الرقة الواقع الزراعي بالجيد، فيما طالبوا لجنة الزراعة بتكثيف الجهود للارتقاء بالواقع الزراعي أكثر. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- خلافاً للأعوام السابقة انخفضت نسبة الانتحار في مقاطعة كوباني نتيجة حملات التوعية، والجلسات النفسية، والجهود التي تبذلها مؤسسات المرأة. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

- أوضحت عضو اللجنة التحضيرية لمهرجان ميتان المسرحي رومات بكو أن انطلاق مهرجان ميتان المسرحي في موسمه الرابع في ظل ظروف التهجير يُعد نصراً كبيراً وأحيا أمل إنعاش العمل المسرحي. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA