مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 2-1-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة مقاومة العصر في مرحلتها الثانية.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-ساهمت لجنة التربية والتعليم في الرقة منذ تشكيلها، بتحسين الواقع التعليمي في المدينة، بعد سبع سنوات صعبة عاشها أبناء المدينة، محرومين من أبسط حقوقهم في التعليم. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-شددت رئيسة فرع حزب سوريا المستقبل في منبج عذاب عبود، على ضرورة إشراك كافة مكونات سوريا في أي حل مستقبلي للبلاد. (مرفق بالصور والفيديو).

-أثنى شيوخ ووجهاء عشائر الرقة ودير الزور على المبادرة التي أطلقها القائد العام لقوات سورية الديمقراطية مظلوم عبدي باستقبال النازحين من إدلب، معتبرين أن هذه الخطوة تؤكد على أخوة الشعوب. (مرفق بالصور والفيديو).

-دعا وجهاءُ عشائر منطقة ديرك القوى الكرديّة للإسراع في توحيد الصّفوف، وأكّدوا أنّ عدم الاتّفاق والتّقارب بينَ الأحزاب الكرديّة حيال الهجمات الّتي تتعرّض لها المنطقة، يؤثّر سلباً على إرادة الشّعب الكرديّ، ويشتّت صفّه. (مرفق بالصور والفيديو).

ربط بشير ملا نواف العزلة المشددة التي تفرضها الدولة التركية على القائد عبد أوجلان برغبة تركيا في تعميق الأزمات التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط وقال "تركيا مدركة بأن مفاتيح الحل في إمرالي".(مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-عملت بلدية الشعب في الرقة منذ تأسيسها، على تحسين الواقع الخدمي وذلك من خلال الخطط التي وضعتها، بهدف إعادة إعمار الرقة ، والتي شهدت تدميراً مُمنهجاً على أيدي مرتزقة داعش . (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-يستضيف أهالي منبج في منازلهم مئات العوائل المُهجّرة من منطقتي سري كانيه وتل أبيض المُحتلتين من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، ولكن تبقى العودة إلى الديار المطلب الرئيس للمُهجرين. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال أهالي قرية أم الخير التّابعة لناحية تل تمر إنّ شعوب العالم احتفلت برأس السّنة بإطلاق الألعاب النّاريّة، بينما انهالت علينا قذائف الجيش التّركيّ ومرتزقته. ودعوا المُجتمع الدّوليّ للتّحرّك ووضع حدّ "للهجات الوحشيّة ضدّ شعبنا".(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA