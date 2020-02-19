مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 19-2-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

- يشيع أهالي مدينة ديرك جثماني شهيدين من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية وهما كل من خبات ابراهيم وزنار بوطان إلى مثواهم الأخير في مزار الشهيد خبات ديرك، كما يشيع أهالي ناحية الشدادي جثمان شهيد آخر إلى مثواه الأخير في مزار الشهيد رستم جودي، الساعة 10:00، مرفق (بالصور والفيديو).

ـ يستذكر مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو، شهداء شهر شباط الذين استشهدوا في أماكن متفرقة خلال ثورة روج آفا وشمال شرق سوريا، الساعة 11:00، في مركز محمد شيخو للثقافة والفن مدينة قامشلو مرفق (بالصور والفيديو).

ـ يعقد مجلس ناحية تل حميس اجتماعاً للأهالي لشرح أخر التطورات الحاصلة في المنطقة، يعقد الاجتماع في المركز الثقافي في الناحية، الساعة 11:00 مرفق (بالصور والفيديو).

-تصدر الادارة العامة للزراعة والثروة الحيوانية بياناً بخصوص المخالفات على أراضي الاملاك العامة في بلدة توينة وذلك في مقر الادارة العامة للزراعة والثروة الحيوانية في الصوامع بالحسكة الساعة 10:00 مرفق (بالصور والفيديو).

-بتّ محاكم الدفاع عن الشعب حتى الآن في أمر أكثر من 8 آلاف مرتزق سوري، وتنظر حالياً في أكثر من 600 ملف، وتتحضّر اللجنة القانونية لمقاضاة مرتزقة داعش الأجانب في ظل عدم استجابة الدول لإقامة محكمة دولية في شمال وشرق سوريا. مرفق (بالصور والفيديو).

-خلال أكثر من عامين من الاحتلال تعرضت آثار عفرين التاريخية للتدمير والنهب والسلب من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، وسط صمت دولي. مرفق (بالصور والفيديو).

-أكد مهجرو مقاطعة عفرين الذين يقطنون قرى مقاطعة الشهباء أن الاحتلال التركي ومرتزقته كثفوا قصفهم للقرى الآهلة بالمدنيين في مقاطعة الشهباء، وذلك بعد هزيمتهم في المعركة ضد النظام السوري في أرياف حلب وإدلب. مرفق (بالصور والفيديو).

-قال المكون الأرمني في كوباني بأن السلطات التركية فرضت العزلة على القائد عبدالله أوجلان لأن فكره يدعو إلى الانفتاح والحرية، وما العزلة إلا سعي لمنع وصول توجيهاته إلى شعوب المنطقة. مرفق (بالصور والفيديو).

سياسة

-قال رئيس فرع حزب سوريا المستقبل في إقليم الفرات: إن ما يحدث في إدلب عبارة عن صراع نفوذ بين روسيا وتركيا على حساب السوريين, موضحاً أنه لا النظام و لا تركيا يستطيعان تجاوز الخطوط الحمراء التي تم اتفاق عليها في سوتشي. مرفق (بالصور والفيديو).

المرأة

-أشارت بعض من نساء قامشلو بأن الشعب الكردي متوحد، ولكن بحاجة إلى توحيد الرؤية السياسية الكردية، وقلن "إذا اتحدت كافة أجزاء كردستان سيتشكل قوة بإمكانها حّل جميع أزمات المنطقة". مرفق (بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-أوضح الرئيس المشترك لإدارة المحروقات العامة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ، سبب نقص مادة المازوت في المنطقة، مؤكداً على توفير المادة بشكل كامل مع بداية الأسبوع القادم. مرفق (بالصور والفيديو).

-بدأ الإيزيديون في كردستان والعالم الاحتفال بعيد "خدر إلياس" ، وذلك بعد صيام 3 أيام. مرفق (بالصور والفيديو).

-تمكنت لجنة التربية والتعليم في منطقة الطبقة في العام الدراسي 2019-2020 من إنجاز العديد من الأعمال التي من شأنها دفع عجلة التعليم الى الأمام ، من حيث تأهيل المدارس، وتأمين الكادر التدريسي، وتوفير المنهاج الدراسي بشكل كامل، ووضعت أمامها في عام2020 عدة خطط لتحسين الواقع التعليمي. مرفق (بالصور والفيديو).

ANHA