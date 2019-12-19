مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 19-12-2019

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة مقاومة العصر في مرحلتها الثانية.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-ينظم حزب سوريا المستقبل محاضرة عن التهجير القصري لسكان شمال وشرق سوريا في مقره بناحية الشدادي، الساعة 10:00، مرفق (بالصور والفيديو).

-بمبادرة من مجلس عوائل الشهداء، يخرج أهالي مقاطعة كوباني في تظاهرة تنطلق من ساحة المرأة الحرة وذلك رفضا للاحتلال التركي وانتهاكاته بحق أهالي المنطقة، في الساعة 12:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضحت الرئيسة المشتركة لمنظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة، أن الاحتلال التركي ومرتزقته ارتكبوا "جرائم حرب" في شمال وشرق سوريا، وطالبت بوضع مرتزقة الاحتلال التركي بما يُسمون بـ "الجيش الوطني السوري" في قوائم الإرهاب الدولية. (مرفق بالصور والفيديو).

-تزدادُ مخاوفُ الجهاتِ المعنيّة بناحية عين عيسى من فقدان المخزون الاستراتيجيّ لمادّة الطّحين بعد سيطرة جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته على صوامع الشّركراك، وعدم قدرة الصّومعة الثّانية بتزويد النّاحية بالطّحين لأكثر من شهرين ونصف. (مرفق بالصور والفيديو).

-انضم لثورة روج آفا مع بداية انطلاقتها مع شقيقه الأكبر الذي استشهد في مقاومة الكرامة ضد الاحتلال التركي، خاض معارك كثيرة دفاعاً عن تراب وطنه، ويؤكد بأن وحدات حماية الشعب لململت شمل كافة المكونات، وناشد كافة الشبان للانخراط ضمن صفوف الوحدات التي وصفها بالعمود الفقري لشعب شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

-يقطن أكثر من 600 عائلة في ناحية الدرباسية والبلدات التابعة لها، ويُؤكدون أنهم مستمرون بالمقاومة، وتقول إحدى النازحات "كل ما نريده هو العودة إلى منازلنا وإعادة الأمان الذي وفرته قوات سوريا الديمقراطية".(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-دعا سكرتير حزب اليسار الكُرديّ في سوريا الأحزاب السّياسيّة الكُردية أن يكونوا أصحاب إرادة، ويدركوا خصوصيّة المرحلة الّتي يمرّ بها الشّعب الكرديّ، وقال: "الحركة السّياسيّة الكرديّة الآن مسؤولة عن مصير الشّعب الكرديّ، والتّاريخ لن ينسى ذلك".(مرفق بالصور والفيديو).

-اعتبر شيوخ ووجهاء عشائر عربية في منطقة الرقة دعوة علي مملوك للعشائر العربية لسحب أبنائهم من صفوف قسد هدفها شق الصف والتغاضي عن مجازر الاحتلال التركي التي تُرتكب بحق الشعوب في شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-أشار سياسيين بأن الدولة التركية تحاول استغلال الفوضى في بعض الدول للهيمنة عليها، منوهين بأن أردوغان يخسر شعبيته في بلده، ولهذا يحاول أوهام الشعب بانه يحقق انجازات في الخارج، وقالوا أن سلوك أردوغان أثار حفيظة دول العالم. (مرفق بالصور).

الشبيبة

-يعقد مجلس شباب سوريا الديمقراطية اجتماعاً موسعاً للاطلاع على الوضع الراهن ودور الشبيبة فيه، ويعقد في مطعم النخبة بمدنية الحسكة الساعة 10:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-يعتبر السّلك التّربويّ من القطاعات الأكثر تضرّراً بالغزو التّركيّ لمناطق في شمال وشرق سوريّا, لكنّه لايزال مستمرّاً رغم كلّ الصّعوبات الّتي تعترضه، وبالرّغم من النّواقص الّتي يعاني منها. (مرفق بالصور والفيديو).

مدارسُ ناحية زركان الّتي أغلقت بسبب هجمات جيش الاحتلال التركيّ ومرتزقته، وخيّم عليها الصّمت، تنتظر عودة التلاميذ إليها مرّة أخرى. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA