مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 19-1-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة مقاومة العصر في مرحلتها الثانية.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

- يشيع أهالي كوباني جثامين عدد من الشهداء، إلى مزار الشهيدة دجلة. الساعة 13:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- يقدم أبناء ناحية تربه سبيه واجب العزاء لذوي الشهيد محمد مياح، الذي استشهد في 10 كانون الثاني في ناحية الهول، في الخيمة المنصوبة امام منزل ذويه في قرية كري مركي، الساعة الـ 11.00. (مرفق بالصور والفيديو).

- يشيع أهالي مدينة الحسكة جثامين 17 شهيداً استشهدوا في أماكن وتواريخ متفرقة إلى مزار الشهيد دجوار. الساعة 13:00. (مرفق بالصور والفيديو).

- يشارك أهالي عفرين والشهباء في ناحية احرص التابعة لمقاطعة الشهباء في تظاهرة تزامناً مع الذكرى السنوية الثالثة لمقاومة العصر . الساعة 17:00(مرفق بالصور والفيديو).

- دعا مثقفون، الأحزاب الكردية إلى توحيد صفوفهم، ومواجهة المخاطر الموجودة معاً، وأكدوا أن الهجمات تستهدف وجود الشعب الكردي، وقالوا "الحل الوحيد لمواجهة الخطر الموجود هو توحيد الصف الكردي". (مرفق بالصور والفيديو).

السياسة

- قالت الرئاسة المشتركة لمقاطعة الحسكة: إن مشروع الأمة الديمقراطية الذي تدير من خلاله شعوب شمال وشرق سوريا نفسها، هو طريق لإفشال كافة المشاريع والمخططات التركية في المنطقة، "وعلى الدول الخارجية مساعدة شعوب المنطقة في هذه المهمة".(مرفق بالصور والفيديو).

- قالت عضو منسقية مؤتمر ستار هدية يوسف إن موضوع تحرير عفرين وباقي المناطق المحتلة هو " العنوان الرئيسي لجميع اللقاءات والأعمال الدبلوماسية" كما أكدت على مواصلة "النضال والصمود حتى عودة أهالي عفرين إلى ديارهم بضمانة وحماية دولية". (مرفق بالصور والفيديو).

- تحتضن العاصمة الألمانية، اليوم الأحد، قمة "برلين" لبحث الأزمة الليبية، بمشاركة 11 دولة، وسط محاولة تركية لإفشال هذه الجهود من خلال مهاجمة الجيش الوطني الليبي وإرسال المزيد من الجنود والمرتزقة إلى ليبيا. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- لم يقفن مكتوفة الأيدي في عفرين، بل وقفن إلى جانب المقاتلين، قدمن يد العون لهم بكل طاقاتهن، فمع اقتراب الذكرى السنوية لهجمات جيش الاحتلال التركي على مقاطعة عفرين، استرجعت بعض نساء عفرين بعضاً من ذكرياتهن خلال مشاركتهن في مقاومة العصر خلال 58 يوما. (مرفق بالصور والفيديو).

- لاتزال المرأة الإيزيدية تحافظ على التقاليد التي ورثتها، في الاحتفال بالأعياد والمناسبات الدينية وإحياء طقوسها. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

- فشلت الهدنة الروسية التركية في كل من سوريا وليبيا، حيث تتصاعد المعارك في إدلب، بينما أفشل خليفة حفتر تكرار السيناريو السوري في ليبيا، في حين أثارت التحركات التركية في تونس غضباً شعبياً.

المجتمع والحياة

- تُلازم المواطنة زينب حمادة البالغة من العمر 55 عاماً الفراش نتيجة إصابتها بشظية في قدمها بعدما قام مرتزقة جيش الاحتلال التركي بقصف القرية بعشرات القذائف، فيما بينت عائلتها أن المرتزقة يسعون لإفراغ قراهم من سكانها. (مرفق بالصور والفيديو).

- رغم مجازر الإبادة التي تعرض لها الكلدانيون على يد الدولة العثمانية والدولة التركية، إلا إنهم ما زالوا يحافظون على هويتهم الثقافية وعاداتهم المتوارثة. (مرفق بالصور والفيديو).

- قالت الرئيسة المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية: إن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية في سوريا يكمن في الحل السياسي، موضحةً أنهم اتخذوا الإجراءات اللازمة للحد من ارتفاع الأسعار في مناطق الإدارة الذاتية. (مرفق بالصور والفيديو).

- وثّق مجلس ناحية عين عيسى حتى الآن وجود 1000 من مُهجّري كري سبي/تل أبيض التي تحتلها تركيا في ناحية عين عيسى وقراها، يقدم لهم المجلس بعض الخدمات ضمن إمكاناته المتاحة، في ظل تجاهل المنظمات الإغاثية لهم. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA