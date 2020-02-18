مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 18-2-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يستذكر أهالي كوباني الشهيد أوصمان دادالي في ذكرى استشهاده السنوية وذلك في مسقط رأسه بقرية دادلي غربي مدينة كوباني خلال مراسم تقام الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- يتظاهر أهالي عفرين المقاومين في مخيم برخودان بمقاطعة الشهباء تنديداً بالمؤامرة الدولية على قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان في الساعة 12:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- يقدم أهالي عفرين والشهباء واجب العزاء لذوي الشهيد ديار عفرين في ناحية أحداث بمقاطعة الشهباء في الساعة 13:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-قال قائد لواء ثوار إدلب، أحد التشكيلات العسكرية في قوات سوريا الديمقراطية، اسكندر علاء بأن هنالك مؤامرة دولية ضد الشعب في إدلب زعيمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أوهم الشعب بأنه يساعدهم ويحمي مناطقهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-أشار ساسة ومثقفو الشهباء وعفرين إلى أن رفض تركيا طلبات اللقاء بالقائد أوجلان هو خشيتها من توجيهات القائد للشعوب، وناشدوا المنظمات الحقوقية بالعمل من أجل تحقيق حريته. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-توقع رئيس التحالف الوطني الديمقراطي السوري, فرع الطبقة, أن تخرج تركيا خاسرة من معركة إدلب وتضطر لتقديم الكثير من التنازلات لروسيا لحفظ ماء وجهها. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-تقول إحدى المُهجّرات بأنها تزرع أمل العودة في قلوب أطفالها المستمرين بالسؤال "متى سنعود إلى ديارنا؟"، وتؤكد بأنها ستقاوم حتى تعود يوماً ما إلى سري كانيه. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-رقصاتهن لم تقتصر على الأداء والتجسيد الفني، بل حاولن أن يعكسن التنوع الثقافي في المنطقة، وإيصال تراث المنطقة للشعوب الأخرى، وإظهار الدور الحضاري والإبداعي في مناطق شمال سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-منعت مديرية الصحّة في مدينة حلب وبقرار من دمشق 24 طبيباً من الدّوام في مشفى خالد الفجر بحي الشّيخ مقصود بمدينة حلب، وسط سخط شعبي من القرار ومطالبات بعودة الأطبّاء لمعالجة المرضى. (مرفق بالصور والفيديو).

-ساهمت اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الرقة المدني بشكل كبير في تحسين الواقع الاقتصادي في مدينة الرقة الذي كان قد سجل تراجعاً كبيراً أثناء سيطرة مرتزقة داعش على المدينة، فيما وضعت اللجنة أمامها مخططات ستنمي الواقع الاقتصادي أكثر. (مرفق بالصور والفيديو).

-مرّت عمليّة التّعليم في مناطق شمال وشرق سوريا بمراحل عدّة منذُ اندلاع ثورة الشّمال السّوريّ، فقد نهضت الثّورة التّعليميّة في مناطق الإدارة الذّاتيّة من قلب الأزمة السّوريّة، وحقّقت تطوّراً وتقدّماً ملحوظاً، وناحية الدّرباسيّة من بينَ تلك المناطق الّتي تدرّسُ مكوّناتها بلغتهم، ولم تتمكّن هجمات الاحتلال التّركيّ من إيقاف العمليّة التّعليميّة فيها. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA