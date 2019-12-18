مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 18-12-2019

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة مقاومة العصر في مرحلتها الثانية.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يقيّمُ اليوم مركز روج آفا للدّراسات الاستراتيجيّة NRLS مُلتقى حواريّاً حول الإبادة العرقيّة والتّغيير الدّيمغرافيّ في شمال وشرق سوريّا "الأجندات، التّداعيات، استراتيجيّات المواجهة".(مرفق بالصور والفيديو).

ـ تختتم فعاليات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم في إقليم الجزيرة للموسم 2019، على أرضية ملعب شهداء 12 أذار بمدينة قامشلو شمال شرق سوريا. الساعة الـ 13.00. (مرفق بالصور والفيديو).

-يتحدّثُ رفاق العمل عن الشّهيد الصّحفيّ رزكار آدانميش، عن شخصيّته وكدحه ونضاله الثّوريّ والصّحفيّ، خلال فترة بقائه في روج آفا، وطموحه الّذي كان يريد تحقيقه عبر مهنة الصّحافة في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-تعرّض المواطن بوزان محمد سيّد أحمد وشقيقه ياسر من أبناء قرية جلكة شمال ناحية عين عيسى للخطف والتّعذيب على يد مرتزقة الاحتلال التّركيّ، وأسر 17 آخر من أفراد العائلة، مُناشداً المنظّمات الإنسانيّة على إنقاذ عائلته وكافّة المخطوفين. (مرفق بالصور والفيديو).

أكّد مسؤولون في صوامع شركاك أنّ جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته دمّروا أجزاءً من الصّوامع، إضافة إلى إحراق 50 طنّاً من الشّعير، وسلب المُعدّات التّقنيّة. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أوضحَ عددٌ من الفنّانين الكرد في ناحية الدرباسيّة أنّ الشّعب الكرديّ يتعرّض "للإبادة"، وقالوا: "حان الوقت من أجل وحدة الصّفّ الكرديّ، وأنّ خيارنا الوحيد هو تنظيم الصفّ الكرديّ والابتعاد عن المصالح الشّخصيّة".(مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

-أوضحت عضوات تنظيمات نسائية شبابية ضرورة تقوية المنظومة الدفاعية في المنطقة، والانضمام لصفوف وحدات حماية الشعب والمرأة، وناشدن كافة الشُبان والشابات في المهجر بالعودة إلى الوطن والدفاع عنه، وحمايته من الهجمات التي يشنها الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-تنظم لجنة التربية والتعليم في مدينة منبج محاضرة بعنوان "اللغة العربية النشأة والانتشار والتأثير", وذلك في مكتبة محمد منلا غزيل الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

ـ يقعد مكتب شؤون الأديان والمعتقدات في إقليم الجزيرة، ندوة حوارية بمناسبة عيد صوم (إيزي) في مركز أسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية في ناحية عامودا شمال شرق سوريا، الساعة الـ 11.00. (مرفق بالصور والفيديو).

-بهدف تسليط الضّوء على نضال الصّحفيّين الكرد وواقع الإعلام في روج آفا والمخاطر الّتي تحيط بالإعلاميّين الحربيّين فيها، بادرت مجموعة من الشّباب الكرد لإنتاج فلم قصير بإمكانيّات ذاتيّة بسيطة يحاكي هذا الواقع، تمّ عرضه بمهرجان للأفلام القصيرة في العراق. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-أنهى مزارعو مقاطعة كوباني زراعة المحاصيل الشّتويّة من قمحٍ وشعيرٍ، رغم صعوبات عدّة تمثّلت معظمها في كيفيّة تأمين المحروقات للزّراعة، وبدأ معظمهم من الّذين يعتمدون على الأمطار بالانتظار وتأمّل موسم وفير هذا العام. (مرفق بالصور والفيديو).

-بالرغم من الخطر الذي يواجهه أهالي زركان، إلا أنهم يُؤكدون على خيار المقاومة وعدم ترك ديارهم لتوطين المرتزقة فيها، ويقولون "تعرّضنا للقصف، ولكننا لن نسمح لهم أن يحتلوا أرضنا".(مرفق بالصور والفيديو).

-تم إنفاق مليار ليرة سوريا خلال الربع الثالث لمشاريع استراتيجية قدمتها لجنة البيئة والبلديات في مقاطعة الحسكة شرق سوريا, وشملت الصرف الصحي, المياه وإعادة تأهيل الطرقات عبر 35 بلدية مُوزّعة في المقاطعة. (مرفق بالصور والفيديو).

-وسط جهود حثيثة من قبل مديرية التربية والتعليم في مقاطعة الحسكة، وبالتعاون مع الإدارة الذاتية ستبدأ العملية التعليمية في مخيم واشوكاني خلال الأسبوع القادم في 11 خيمة خصصت لذلك. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA