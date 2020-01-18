مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 18-1-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة مقاومة العصر في مرحلتها الثانية.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يخرج أهالي عفرين المقاومين بمخيم برخودان في مقاطعة الشهباء بتظاهرة تزامناً مع اقتراب الذكرى السنوية الثالثة لمقاومة العصر وذلك في تمام الساعة 13:00 (مرفق بالصور والفيديو).

يدلي مجلس مقاطعة الشهباء ببيان للراي العام تنديدا بالاحتلال التركي ومرتزقته لمقاطعة عفرين، ويتم الإدلاء بالبيان في ناحية أحرص بمقاطعة الشهباء، الساعة 12:00(مرفق بالصور والفيديو).

ـ يشيع أهالي ناحية تربه سبيه جثمان الشهيد قصي المياح إلى مثواه الأخير في مزار الشهيد دلشير بقرية دكري التابعة للناحية، الساعة الـ 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح عضو البيت الإيزيدي في شمال وشرق سوريا، أن العدوان التركي خرقٌ للسيادة العراقية، وعليها وضع حدّ لتركيا، وقال: "الجميع يعلم أن مرشد مرتزقة داعش هو أردوغان, فالذهنية والأعمال التي يقوم بها العدوان التركي هي نفس أسلوب مرتزقة داعش".(مرفق بالصور والفيديو).

-تستمر حياة المدنيين في قرية أم الكيف التابعة لناحية تل تمر رغم التهديد وخطر هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته، أهالي القرية ممن شاهدوا المعارك قالوا "حتى لو أحرقوا منازلنا لن نخرج منها، ووجودنا دليل على المقاومة".(مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-مرّت 3 أشهر منذ احتلال تركيّا لمدينة كري سبي، ومنذ ذلك الوقت تحوّلت شؤون وأوضاع المدينة والمدنيّين رأساً على عقب، مدنيّون باقون تحت رحمة الاحتلال يشتكون من الانتهاكات وعشائر عربية تنتفض بوجهه، فيما يطالب المُهجّرون خروج الاحتلال وعودتهم إلى مدينتهم.. (مرفق بالصور).

حوار

-أكّدت الرّئيسة المشتركة للمجلس التّنفيذيّ في الإدارة الذّاتيّة الدّيمقراطيّة لمقاطعة عفرين المُحتلّة، شيراز حمو، أنّ شعب عفرين نجح خلال عامين من الاحتلال التّركيّ في إفشال سياسات الدّولة التّركيّة الرّامية لفرض الاستسلام على الشّعب، عبر التّمسّك بمشروع الأمّة الدّيمقراطيّة. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-قال عضو المكتب التّنظيميّ لحزب سوريّا المستقبل فرع الجزيرة أحمد أسعد إنّ الحوار السّوريّ - السّوريّ هو السّبيل الوحيد لحلّ الأزمة السّوريّة، ودعا جميع القوى السّوريّة الّتي لم تتلطّخ أياديهم بالدّم السّوريّ الاجتماع حول طاولة الحوار. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكد الباحث السياسي بجامعة القاهرة الدكتور ناصر مأمون عيسى أن تركيا تلقت ضربات كبيرة مؤخراً في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الدور التركي في ليبيا لن يتعدى الدعم المعنوي لحكومة الوفاق. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

ـ تعقد المرأة المثقفة في اتحاد المثقفين بإقليم الجزيرة ندوة حوارية حول ظاهرة النزوح وانواعها وأسبابه، وابعادها السلبية على المرأة والاسرة والمجتمع، الساعة 15.00. في مجلس ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو. (مرفق بالصور والفيديو).

-استنكرت أمهات الشهداء بمقاطعة عفرين العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان وأكدن على ضرورة رفع العزلة عن القائد الذي حرر بفكره و فلسفته الشعوب المضطهدة . (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-لم تكن الإعاقة حاجزاً يمنع مصطفى وإدريس وأحمد ذوي الاحتياجات الخاصّة من إنشاء فرقة كولاف الموسيقيّة والسّير نحو تحقيق النّجاح الفنّيّ, على الرّغم من أنّ الإعاقة رافقتهم منذ الصّغر. (مرفق بالصور والفيديو).

-تتوالى مواسم الزراعة خلال العام في منطقة منبج، فموسم شتوي يليه صيفي، وكل ذلك يستوجب بذل الجهود، والعمل الدؤوب من قبل مؤسسة الزراعة التابعة للجنة الاقتصاد في مدينة منبج وريفها، وخاصة أن مدينة منبج تحوي أراضي خصبة ومناخاً معتدلاً. (مرفق بالصور والفيديو).

-مدّد المركز الصحي في بلدة صرين جنوبي مدينة كوباني من ساعات العمل ليتمكن من احتواء الحالات المرضية في البلدة، ولتخفيف العبء على المواطنين، وهو ما ساهم في ارتفاع عدد الحالات الواردة إلى المركز ليصل بشكل يومي إلى 200 حالة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA