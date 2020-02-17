مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 17-2-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يشيع أهالي مدينة الحسكة كوكبة من الشهداء إلى مزار الشهيد دجوار، الساعة 14:00، مرفق (بالصور والفيديو).

-يشيع اليوم أهالي إقليم عفرين جثمان الشهيد ديار عفرين الاسم الحقيقي أحمد كدرو الذي استشهد إثر صراع مع مرض عضال وذلك في مزار شهداء مقاومة العصر في ناحية أحرص في الساعة 12:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-يتوافد أهالي منطقة ديرك وكركي لكي الى خيمة عزاء 7 شهداء ممن استشهدوا في أوقات وأماكن متفرقة في مناطق شمال وشرق سوريا المنصوبة في قرية حليق التابعة لمنطقة آليا، لتقديم واجب العزاء لذوي الشهداء، الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

ـ تستذكر مؤسسة عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه 15 شهيداً، استشهدوا خلال شهر شباط في مناطق متفرقة خلال ثورة شمال وشرق سوريا، في صالة النادي السياحي الساعة 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

-يدلي اليوم اتحاد الإيزيديين في مقاطعة عفرين ببيان لاستنكار المؤامرة الدولية ضد قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان وذلك في مخيم سردم في الساعة 12:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-أشار أهالي ناحية الهول إلى أن العزلة المفروضة على القائد هدفها كسر إرادة شعب شمال وشرق سوريا, ومن أجل إبادة الحضارات والأمجاد, وقالوا: "سنستمر بفكره وفلسفته وسنكون يداً واحدة لتحريره من سجون الاحتلال التركي".(مرفق بالصور والفيديو).

-عبّر أهالي ناحية زركان عن سخطهم إزاء الصمت العالمي حيال إقدام جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على استهداف المدنيين، وأكدوا أن "هذه الهجمات الوحشية هي استمرار للمؤامرة الدولية".(مرفق بالصور والفيديو).

-على الرغم من مضي 6 سنوات على اختطافه من قبل مرتزقة داعش أثناء هجومهم الهمجي على مقاطعة كوباني, ما تزال والدة كانيوار بانتظار عودة ابنها الذي انقطعت كل الأخبار عنه مذ خُطف. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-تلعب لجنة الصلح في دار المرأة في الرقة دوراً مهماً في حل جميع القضايا المتعلقة بشؤون المرأة، حيث تمكنت خلال عام 2019 من حل 1101 قضية من أصل 1904. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضحت نساء الحسكة أن هدف المؤامرة هو طمس الهوية الكردية وإبادة الكرد، وهو هدف يعود إلى عهد الدولة العثمانية، وطالبن جميع مكونات شمال وشرق سوريا لرفع سوية المقاومة والنضال، من أجل تحرير القائد عبدالله أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

-ينظم شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية الدرباسية اجتماعاً لشرح الأوضاع الراهنة ومتطلبات المرحلة، وذلك في المركز الثقافي، الساعة 11:00، مرفق (بالصور والفيديو).

ـ توقع الشبيبة الثورية بحضور الاتحاد الرياضي على رخصة، لافتتاح نادي رياضي في ناحية تل حميس بشكل رسمي، الساعة 11.00. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-صيفاً، شتاءً، ، يزيد الطقس من معاناة من لا سقف له، سوى بعض الأقمشة التي لا تكاد تحجب أشعة الشمس في الصيف، ولا حتى زخات المطر إن مرت عابرة من فوقهم شتاءً. (مرفق بالصور والفيديو).

-رغم جميع هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته التي استهدفت مدينة سريه كانيه وريفها، والهجمات المتواصلة ضد ريف تل تمر، فإن فرن تل تمر لم يتوقف عن العمل، ويؤمّن حاجة الأهالي وحاجة المُهجّرين من مادة الخبز. (مرفق بالصور والفيديو).

-بيّن مسؤول قسم الوقاية بالمؤسسة الزراعة في الدرباسية، أن للثلوج التي هطلت فائدة في القضاء على الديدان والحشرات الضارة بالمحاصيل، فيما أوضح أحد المزارعين أن الثلج خفف عنهم شراء الأدوية، وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار. (مرفق بالصور والفيديو).

-تستمر لجنة الطّاقة والاتصالات في مجلس الرّقة المدني، بتنفيذ الأعمال الفنية لإصلاح شبكات وخطوط الكهرباء في أحياء مدينة الرقة والتي لم تصلها الكهرباء ، بعد أن أوصلتها لعدد من الأحياء. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA