مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 17-1-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة مقاومة العصر في مرحلتها الثانية.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-بمرور العام الثاني على هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على عفرين واحتلالها، يخرج أهالي عفرين المقاومين بمخيم سردم في مقاطعة الشهباء بتظاهرة منددة بالاحتلال الساعة 13:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-يدلي البيت الإيزيدي في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب بياناً للرأي العام بصدد استشهاد 3 مقاتلين من قوات حماية شنكال بهجمات الاحتلال التركي. الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

-أعربت مكونات تل تمر عن موقفها حيال ما يجري من تغيير ديمغرافية المنطقة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في المناطق المحتلة، وقالوا: إن بناء مناطق للمرتزقة في المناطق المحتلة سيشكل خطراً على العالم أجمع. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكّد الإعلاميّ الإيزيديّ سيبان سلو أنّ استهداف القيادات أمثال زكي شنكالي وزردشت شنكالي وعدد من المقاتلين يوم أمس هو إشارة تركيّا بأنّها بصدد توسيع هجماتها واستمراها في ارتكاب المجازر, مثلما فعلت أيّام مجازر السّيفو ١٩١٥ ومجزرة ميري كور. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال المُهجّر عمر حسن بأن مرتزقة الاحتلال التركي يساومون الأهالي على ممتلكاتهم الشخصية ويستدرجون من خرج من المناطق التي احتلوها بأوهام إعادتها إليهم، كاشفاً عن حيل بدأ المرتزقة باللجوء إليها لابتزاز الأهالي هناك، وكسب الأموال منهم. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-قتل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته خلال عامين أكثر من 535 مدنياً من أهالي عفرين، إضافة إلى إصابة أكثر من 670 مدنياً بينهم 300 طفل، كما اختطف 3300 مدنياً لا يزال مصيرهم مجهولاً، وامتدت الانتهاكات إلى الطبيعة والأماكن الأثرية. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-عبّر الكاتب برادوست ميتاني عن خيبة أمله من الأطراف الكردية التي تسعى إلى عرقلة مساعي وحدة الصف الكردي، وأكد مساندة الكتّاب والمثقفين لمبادرة القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح نائب الأمين العام لحزب المحافظين الديمقراطيين، أنه يجب على شعوب الشرق الأوسط، والشعب السوري بوجه خاص، التصدي للهجوم التركي، وقال: "من يتوقع بأن تركيا هي المنقذ، أو أنها ستأتي بنتائج جيدة للثورات، فهو واهم، وبالعكس، تركيا دولة غازية محتلة، جاءت لتدمير المنطقة بشكل كامل".(مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

-تنظم الشبيبة الثورية السورية في حي الشيخ مقصود مسيرة بالمشاعل تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله اوجلان وذلك في الساعة 17:00(مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-في خطوة ملفتة، وللحفاظ على التراث الثقافي العريق، قدّم المركز الثقافي في ناحية تل حميس للمواطنة شيخة الشلو التي تمتهن نسج السجّاد اليدوي كافة الإمكانات اللازمة لممارسة مهنتها التي تُعد إحدى ثقافات المنطقة التراثية، ولتدريب النساء على كيفية نسج السجّاد اليدوي. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-يعاني أهالي قرية برج القاص من انتهاكات مرتزقة جيش الاحتلال التركي، بعد أن منع المرتزقة الأهالي من التوجه إلى أراضيهم الزراعية، وحرمانهم من مصدر رزقهم الوحيد. (مرفق بالصور والفيديو).

-بمبادرة وجهود ذاتية أنشأ مكتب المرأة التابعة لبلدية الشعب في مدينة الرقة "صندوقاً خيرياً" لجمع التبرعات والمساهمة في مساعدة المحتاجين والنازحين في المدينة. (مرفق بالصور والفيديو).

-يعاني المُهجّرون قسراً في مخيم واشوكاني من ظروف معيشية صعبة، في ظل غياب المنظمات الدولية، وتقول إحدى المُهجّرات "الجيش الحر نهب وسرق ممتلكاتنا وبيوتنا، وطردنا من منازلنا بعد احتلالها".(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA