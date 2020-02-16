مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 16-2-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

- ينظم مجلس المرأة السورية محاضرة بعنوان "المرأة في الإعلام... تنميط وتمييز"، في مركز المجلس في مدينة قامشلو، الساعة الـ 10.00. (مرفق بالصور- الفيديو).

- تفتتح هيئة الصحة في إقليم الجزيرة قسم العين في مشفى القلب والعين، بشكل رسمي، الساعة 13.00. (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظم مؤتمر ستار تظاهرة في مخيم واشوكاني تنديداً بالمؤامرة الدولية على القائد، الساعة ١٠:٠٠, مرفق (بالصور والفيديو).

- يستذكر أهالي حي الشيخ مقصود في حلب المدنيين الذين استشهدوا خلال هجمات مرتزقة جيش الاحتلال التركي على حي الشيخ مقصود بتاريخ 16 شباط عام 2016، وذلك في ساحة الشهداء بالقسم الغربي من الحي، في الساعة 14.00. مرفق (بالصور والفيديو).

- يشيع أهالي ديرك جثامين سبعة شهداء الذين استشهدوا في أماكن متفرقة إلى مثواهم الأخير في مزار الشهيد خبات في تمام الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- تنظم رابطة المرأة المثقفة ولجنة الأدبيات لشمال وشرق سوريا، تجمعاً أمام مكتب لجنة الأدبيات في مدينة قامشلو، للتنديد بالمؤامرة الدولية، الساعة 13.00. (مرفق بالفيديو والصور).

- طالب أهالي عفرين المُهجّرون من ديارهم، والموجودون في مدينة حلب بخروج الاحتلال التركي ومرتزقته من عفرين، مؤكدين أنهم مهما واجهوا الصعوبات فلا بد من تحقيق النصر في النهاية. (بالصور والفيديو).

- بالرّغم من تقدّم الأم فهميّة عمر في العمر، ومرضها الّذي جعلها طريحة الفراش، وفقدانها لبصرها إلّا أنّها تتذكّر لحظات لقائها بالقائد أوجلان، وتصف تلك اللّحظة بـ "لحظة تحقيق الحلم". وأوضحت: "القائد أشار بأنّ من لا وطن له لا وجود له". (بالصور والفيديو).

- أكد شيوخ ووجهاء عشائر الرقة أن تركيا تحاول وأد المشروع الديمقراطي في شمال وشرق سوريا بدعم الدول الاستعمارية, مطالبين السوريين بالوحدة والحوار لوقف نزيف الدم السوري، وإيجاد حل حقيقي للأزمة السورية.

- قال الناطق الرسمي باسم لواء الشمال الديمقراطي محمود حبيب: إن من يصل من أهالي إدلب إلى مناطق شمال وشرق سوريا مُرحّب به. (بالصور والفيديو).

العالم

- رأى مراقبون بأنه على الرغم من التهويل التركي والتعزيزات العسكرية إلا أنها تتجنب المواجهة مع روسيا في ظل غياب الدعم من حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية, فيما وسّع حلف الناتو مهامه في العراق, في حين انهارت مفاوضات سعودية قطرية بسبب مراوغة الأخيرة.

المجتمع والحياة

- تعد تربية الماشية ثاني أهم مصادر الدخل لأهالي ناحية عين عيسى، لكن مربيها يواجهون عدة صعوبات في ظل قلة الدعم الذي يبرره المعنيون بضعف الإمكانيات. (بالصور والفيديو).

- يعاني أهالي حي الكورنيش في مدينة قامشلو من انقطاع التيار الكهربائي منذ 14 أيام، نتيجة عطل في الشبكة المغذية، فيما تعطلت المولدة التي تغذي الحي أيضاً ، ونتيجة للشكاوى المتكررة وعد كومين الحي الأهالي بحل المشكلة في غضون يومين. (بالصور والفيديو).

السياسة

- بين الحين والآخر، يطلّ التوتر بين تركيا وأوروبا، في صيغة يقرأها المراقبون السياسيون على أنها إعلان بدء حالة العداء بينهما، قبل أن تتدفق المعاملات الاقتصادية المتقدمة بينهما، وتطغى على مشهدية العلاقة بين أوروبا وتركيا، فتٌسكت أصوات التوتر بينهما، مما يعيد طرح تساؤلاً مهم، ما هو الشكل الذي يحكم علاقتهما؟

- بدت الأمور في إدلب وسوريا أكثر وضوحاً من ناحية أهداف التصعيد, بينما بدت للأتراك أكثر حيرة وضيقاً لمساحة المناورات السياسية التي مارسها المسؤولون الأتراك على مدار سنوات, الآن يجب الاختيار وعودة ميزان القوى إلى حجمه الطبيعي، وخصوصاً لمن رمى كل أوراقه دفعة واحدة كما حصل مع الأتراك.

المرأة

- خلال 58 يوماً كان العالم بأسره يسمع ما يحصل في عفرين من غارات الطائرات الحربية التركية، والقصف على الأرض من قبل مرتزقة تركيا، ولكن ما لم يكن يراه العالم هو إصرار أهالي عفرين على البقاء والمقاومة. (بالصور والفيديو).

- صدحت حناجر الآلاف من دعاة الحرية والسلام بالتحية لمقاومة الشيخ مقصود، حيث أن ثلاث مراسلات فقط كن السبب في نقل مشاهد وصور هذه المقاومة للرأي العام، بعدستهن وعملهن المتواصل جعلن من الحي الصغير مثالاً للمقاومة الشعبية ضد المرتزقة. (بالصور والفيديو).

ANHA