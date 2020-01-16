مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 16-1-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة مقاومة العصر في مرحلتها الثانية.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

يخرج أهالي مقاطعتي الحسكة وقامشلو في مسيرتين منفصلتين للمطالبة بوحدة الصف الكردي، ودعوة الأحزاب الكردية لتوحيد صفوفهم في المرحلة الراهنة التي يتعرض فيها الشعب الكردي لحملات إبادة وتهجير، الساعة 11:00، مرفق (بالصور والفيديو).

-يدلي منظمة حقوق الانسان في مقاطعة عفرين ببيان للرأي العام بمرور عامين على هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على عفرين واحتلالها، وذلك في مخيم سردم الساعة 13:00(مرفق بالصور والفيديو).

ـ يحتفل الايزيديون بعيد "باتزمي" إحدى أقدم الاعياد الإيزيدية على مر التاريخ، والذي يستمر لمدّة 7 أيام، (مرفق بالصور والفيديو).

ـ يعقد مكتب العلاقات العسكرية في ناحية تل حميس اجتماع لشيوخ ووجهاء العشائر العربية في الناحية، لبحث الاوضاع الراهنة في المنطقة، وكيفية دعم قوات سوريا الديمقراطية، الساعة الـ 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

-استنكر أهالي عفرين المُهجّرون قسراً إلى مقاطعة الشهباء، العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان من قبل السلطات التركية، ووصفوها بمحاولات سدّ الطريق أمام حل الأزمات في الشرق الأوسط. مرفق بالصور والفيديو).

-خاطب أبناء مدينة قامشلو ومُهجّرو سري كانيه الأحزاب الكرديّة الّتي تتهرّب من توحيد الصّفوف. لماذا لا تستمعون لصوت الشّعب الكرديّ؟ وأكّدوا: "سنحاسب الأحزاب السّياسيّة الكرديّة إن لم يتّحدوا، وسيدفعون ضريبة تشتّتهم". مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أكد قيادي كردي في شمال وشرق سوريا أن الحل في سوريا لن يأتي إلا من خلال الحوار السوري _السوري وليس العكس والمساومة والتحاور مع الأطراف المحتلة للأراضي السورية، ووصف الاجتماع الأمني الأخير بين النظام السوري وتركيا بالخطوة الجديدة في المساومات على حساب الشعب السوري. مرفق بالصور والفيديو).

-قالت الرئيسة المشتركة للمجلس العام للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا: إن الحل الوحيد للأزمة السورية يكمن بالحوار السوري- السوري بعيداً عن الأجندات الخارجية، داعيةَ روسيا للعب دور أكبر في الحل. مرفق بالصور والفيديو).

-قال الكاتب والباحث الكردي صالح حيدو إن مبادرة الجنرال مظلوم عبدي كانت ممتازة، ودعا الشعب الكردي إلى الوقوف مع هذه المبادرة لتحقيق الوحدة الكردية, وقال: "بعض الأحزاب تقوم بافتعال الفتن والذرائع لإبعاد الكرد عن بعضهم البعض, الذين يتهربون من الوحدة الكردية لا يهم من يكونوا، الأهم من ذلك يجب إدراجهم بخانة الأعداء". مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-أكد الإعلامي التونسي الدكتور عبد السلام شقير أن أردوغان يتعامل مع حلفائه في تونس لنصرة تنظيمهم في ليبيا, ورأى بأن هناك مخططاً اتخذ التيار الإخواني مطية لتدمير شعوب المنطقة، لكنه فشل وبقي له ليبيا التي ستكون منفذاً لدخول الأتراك إلى الجزائر وربما مصر. مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-أشارت أفين سويد إلى أن مؤتمر ستار ينظم نفسه وفق متطلبات المرحلة، وأن نضاله مستمر لتوحيد نضال المرأة من أجل الحرية في العالم، منوّهة بأن الهجمات على المنطقة كانت السبب في ارتفاع حدّة ونسبة العنف ضد المرأة، مؤكدة على استمرار النضال على نهج المناضلات والثوريات اللواتي أنرن درب الحرية لهن. مرفق بالصور والفيديو).

-يختتم مؤتمر ستار عفرين فعالية الاعتصام المنددة بالعزلة المفروضة على قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان في يومه الثالث على التوالي بمشاركة مجلس عوائل الشهداء وقاطني مخيم برخودان في مقاطعة الشهباء في الساعة 12:00 (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مؤتمر ستار في ناحية عين عيسى احتفالية في الذكرى السنوية الـ 15 لتأسيسه وذلك في الساحة العامة وسط الناحية، الساعة 11:00 مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

تنظم حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطية أمسية شعبية فلكلورية في مركز باقي خدو للثقافة والفن في مدينة كوباني وذلك في الساعة 17:00 (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-أنجزت دائرة المياه في بلدة الشعب في ناحية تربه سبيه عدّة مشاريع لإيصال المياه إلى الأهالي، كصيانة الخطوط وتمديد الشبكات، ومن المقرر إنجاز مشاريع أخرى في الفترة المقبلة. مرفق بالصور والفيديو).

ANHA