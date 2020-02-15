مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 15-2-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-تشهد عموم مناطق شمال وشرق سوريا تظاهرات وفعاليات مختلفة تنديداً بالمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبدالله أوجلان، والتي يصادف اليوم 15 شباط ذكراها السنوية الـ 21 (مرفق بالصور والفيديو).

-أكد مُهجّرو مقاطعة عفرين المقيمون حالياً في ناحية تل رفعت, في مقاطعة الشهباء, أن مقاومتهم وإرادتهم لن تهتز أمام هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته بل ستظل المقاومة راية شامخة حتى تحرير عفرين. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح وجهاء عشائر عربية وكردية في ناحية الدرباسية أن الهدف من اعتقال القائد عبدالله أوجلان هو لمنعه من نشر فكره الديمقراطي، ولأنه يدافع عن كافة الشعوب المظلومة ويطالب بحقوقها، وقالوا "الهجمات على شمال وشرق سوريا استمرار للمؤامرة".(مرفق بالصور والفيديو).

-"التشبث بالهدف هو مصدر القوة، هذا ما قاله لي القائد" بهذه الجملة اختصر العم اسماعيل قبلان الملقب بـ "جدو" مسيرة حياته النضالية، ولا زال يكرس ما بقي من عمره في سبيل نشر تلك الفلسفة. (مرفق بالصور والفيديو).

-استنكر أهالي مدينة حلب والدرباسية المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان، منوهين بأن المؤامرة استهدفت كل الشعوب التواقة إلى الحرية، وأوضحوا بأن المؤامرة هي جريمة ضد الإنسانية. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-قال الناطق الرسمي باسم لواء الشمال الديمقراطي محمود حبيب إن التهديدات التركية فيما يخص التطورات بإدلب لا تتعدى الناحية الإعلامية لأن ما يجري متفق عليه في سوتشي وآستانة بين روسيا وتركيا. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-أشارت بعض من نساء مقاطعتي الشهباء و كوباني أن أسر القائد كان نتيجة خوف الدول من فلسفته المطروحة، وقلن: أنه بوحدة الشعب والأحزاب ستفشل المؤامرة. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-في خطوة فريدة من نوعها وهي الأولى على الإطلاق في شمال وشرق سوريا، تستعد فرقة كورال المسرحية في مركز باقي خدو للثقافة والفن في مدينة كوباني لتنظيم عرض مسرحي غنائي يسرد قصة "ممي آلان" الكردية. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-كشف الرئيس المشترك لمجلس ناحية القناية التابعة لمقاطعة كوباني محمد عثمان عن جملة من المشاريع الخدمية التي يخطط المجلس لتنفيذها في الفترة القريبة المقبلة ستنعكس إيجاباً على الواقع الخدمي في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA