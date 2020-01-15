مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 15-1-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة مقاومة العصر في مرحلتها الثانية.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-استنكر أهالي عفرين المُهجّرون قسراً إلى مقاطعة الشهباء، العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان من قبل السلطات التركية، ووصفوها بمحاولات سدّ الطريق أمام حل الأزمات في الشرق الأوسط. (مرفق بالصور والفيديو).

-رأى مثقفون من عفرين أن آراء أوجلان المتعلقة بحل أزمات الشرق الأوسط لا تنسجم مع مصالح الدولة المستبدة، مما دفعها لتشديد العزلة على أوجلان في سجن إيمرالي. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

قالت نائبة الرئاسة المشتركة في المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية إنه ومن خلال الحوار مع المشاركين في المؤتمر السنوي للإدارة الذاتية توصلنا لصيغة موحدة ورسم خارطة للعمل عليها في المستقبل، مشيرةً إلى أن أكبر أزمة إنسانية خلفتها تركيا ومرتزقتها، خلال غزوها لمناطقنا. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال الإداريّ في المكتب التّنظيميّ في حزب سوريّا المستقبل - فرع منبج عماد موسى إنّ الأزمة السّوريّة أوشكت على إنهاء عامها التّاسع وما تزال البوادر الجدّيّة للحلّ غير موجودة، وأكّد بأنّ مفتاح الحلّ هو عن طريق الحوار السّوري- السّوريّ، وجلوس كافّة مكوّنات الشّعب في سوريا على طاولة حوار واحدة تجمع السّوريّين وحدهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-محاولات عديدة ظهرت لإحداث شرخ بين المكوّنات السّوريّة من قبل بعض الأطراف الدّاخليّة والعدوّ التّركيّ، مُنيت جميعها بالفشل نتيجة حالة الوعي التي وصل إليها السّوريّون في شمال وشرق سوريا تجاه الأطماع التي تهدّد وجودهم وتستهدف أمانهم. (مرفق بالصور والفيديو).

رصد

-أجمع المشاركون في الاجتماع السنوي الأول للإدارة الذاتية على أن الهدف الرئيسي من الغزو التركي لمناطق شمال وشرق سوريا هو القضاء على المشروع الديمقراطي في هذه المنطقة، معتبرين صمود أهالي المنطقة وإدارتها دليلاً على تماسك الشعب والتفافه حول الإدارة وأن الحوار السوري- السوري هو المخرج الوحيد من الأزمة السورية وبناء سوريا ديمقراطية لكل السوريين. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-بمناسبة مرور ذكرى تأسيسه ينظم مؤتمر ستار اجتماعاً واحتفالية في كل من حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، ومدينة كوباني. (مرفق بالصور والفيديو).

تحت شعار "المقاومة مستمرة حتى تحرير عفرين وباقي المناطق المحتلة" تقيم مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية اجتماعا بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لدعم مقاومة عفرين، وذلك في صالة زانا بمدينة قامشلو الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

-بهدف كسر احتكار التجّار وإيصال المرأة إلى طموحها وإظهار مواهبها وعرض أعمال المرأة التّراثيّة والأعمال اليدويّة تقوم بلدية الشّعب في النّاحية الشّرقيّة بمدينة قامشلو بالتّحضير لافتتاح سوق خاص بمنتوجات المرأة. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-يقول مخرج فيلم "من أجل الحرية" (Ji bo Azadiyê)؛ " فإن أفضل السبل لإظهار الحقيقة والتعبير عنها في السينما الكردية، هو أن يشارك في هذا العمل أشخاص شهدوا وعاشوا تلك الوقائع".(مرفق بالصور والفيديو).

ـ ينظم اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة أمسية شعرية وفنية، في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو، تخليداً لروح الشاعر يوسف برازي (بي بهار)، الساعة الـ 16.00. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-وضعت بلدية الشعب في ناحية الشدادي عدة مخططات لتنفيذها في العام الحالي، ومن أهمها وأكبرها جر المياه من الصور لناحية الشدادي. (مرفق بالصور والفيديو).

-صيف مليء بالأعمال، وشتاء يعجّ بالمشاريع، نفذت بلدية الشعب في بلدة صرين العديد من المشاريع الخدمية وتخطط لتنفيذ مشاريع أخرى، تساهم في تحسين الواقع الخدمي في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-تشهد مدينة الطبقة وريفها بشكل عام خلال الآونة الأخيرة انقطاعاً متكرراً للتيار الكهربائي وخاصة خلال الساعات الأولى من المساء، عزاه المشرفون إلى الضغط الكبير على الشبكات والمحولات بسبب عدم الترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA