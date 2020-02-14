مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 14-2-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

بهدف الاطلاع على أوضاعهم اثر ازدياد موجات البرد وسقوط الثلوج، سيزور وفد من هيئة الصحة في إقليم الجزيرة مع اتحاد الأطباء مخيم واشو كاني لنازحي مدينة سري كانية وتقديم الدعم لهم، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

تدلي الإدارة الذاتية في إقليم عفرين ببيان للراي العام استنكاراً للمؤامرة الدولية على القائد عبدالله اوجلان، وذلك في مخيم يرخودان الساعة 11:00وفي نفس السياق يدلى منتدى حلب الثقافي ببيان وذلك امام مركز حركة المجتمع الديمقراطي بالقسم الشرقي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب الساعة ١٣:٣٠(مرفق بالصور والفيديو).

ـ تحت شعار" 15 شباط يوم إبادة الامم " تعقد لجنة حرية القائد اوجلان ندوة موسعة، حول مرور 21 عاماً على المؤامرة الدولية، وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن الساعة 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

ـ ينصب مجلس بلدة توبز في ناحية عامودا خيمة إضراب عن الطعام تنديداً بالمؤامرة التي طالت القائد أوجلان، الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

-استذكر أهالي حي الشيخ مقصود في حلب المقاومة التاريخية التي أبداها الأهالي والمقاتلون ضد مرتزقة الاحتلال التركي، أثناء هجماتهم على الحي منذ عام 2016، وأكد الأهالي إن مقاومة المقاتلين ومساندة الأهالي منعت المرتزقة من تحقيق هدفهم. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-تمددت حرب الوكالة على الساحة السورية لتصل إلى حلفاء الضرورة (روسيا- تركيا- إيران) حيث تحولت مساعي تأجيل الخلافات والعيش القسري لأعوام إلى حرب باردة بينهم, لكن تطور الأحداث أظهر مدى ضعف الموقف التركي وسط خسارة حليف الضرورة وغياب دعم الحليف التقليدي, فإلى أين تسير الأحداث بينهم؟(مرفق بالصور والفيديو).

-قال مستشار الإدارة الذاتية أن الوضع في إدلب القى بظلاله على مناطق سوريا بشكل عام وأن مناطق الإدارة الذاتية تواصل استقبال النازحين الفارين من إدلب. (مرفق بالصور والفيديو).

-في خضم النقاش المحتدم في الأوساط الدولية حول إعادة ترسيم منطقة الشرق الأوسط، بعد انتهاء فعالية اتفاقية سايكس بيكو التقسيمية والتي جرت قبل أكثر من قرن، تبرز أهمية أطروحات أوجلان فيما يتعلق بمستقبل شعوب المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكّد وجهاء قبيلة شمّر العربية في ناحية تل حميس بمقاطعة قامشلو: "إنّ العشائر العربيّة والكرديّة وكافّة شعوب المنطقة بوحدتها وإيمانها بفكر القائد أوجلان وتطبيق مشروع الأمة الديمقراطية كفيلة بإفشال المؤامرة التي حبكتها قوى الحداثة الرأسمالية المهيمنة على العالم بحق القائد أوجلان".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-بجهود المرأة ينتج معمل روج يومياً 2 طن من شيبس (رقائق) الذرة من مادتي القمح والذرة، ويسد جزءاً من حاجة مدن ومقاطعات شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

-أطلق مؤتمر ستار بمدينة حلب سلسلة اجتماعات للتعريف بالمؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان، ودعا المؤتمر النساء لتوسيع نضالهن وتنظيمهن لتحرير القائد. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-صرح الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج وريفها محمد خير شيخو أن أبواب الادارة مفتوحة أمام أهالي إدلب وفي غضون الأيام القليلة المقبلة سيكون مخيم جديدة الحمر جاهزا لاستقبالهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-بدأ مزارعو منبج في زراعة شتل الخضروات الصيفية من البندورة, الفليفلة, الباذنجان, الكوسا, الخيار وغيرها من الخضار الصيفية منذ مطلع شهر شباط/فبراير الجاري، وذلك تمهيداً لزراعتها لاحقاً في الأرض الدائمة. (مرفق بالصور والفيديو).

-بعمل كومينالي وتعاوني قامت عدد من كومينات ناحية الأحداث في مقاطعة الشهباء بتركيب مصابيح الإضاءة في شوارع ناحية الأحداث. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA