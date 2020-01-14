مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 14-1-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة مقاومة العصر في مرحلتها الثانية.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-تواصل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اجتماعها السنوي الأول في اليوم الثاني على التوالي، بحضور كافة هيئات ومكاتب الإدارة الذاتية لشمال وشرق. الساعة 09:00(مرفق بالصور والفيديو).

-يستذكر أهالي منطقة ديرك ونواحيها الذكرى الثامنة على استشهاد القيادي خبات ديرك وذلك في مزار الشهيد خبات الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

ـ يُقدم أبناء مدينة قامشلو واجب العزاء لذوي الشهيدين عباس عباس ورضوان الحميدي، اللذين استشهدا نتيجة استهداف الاحتلال التركي بالطائرات المسيرة المنطقة الواصلة ما بين ناحية تربه سبيه وقرية دكري في 12 كانون الثاني الجاري. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال مُهجَّر من سري كانيه: "المرتزقة قاموا بإلقاء القبض على ابني, للضغط على زوجتي من أجل عودتي إلى سري كانيه, وجرحوا وجهه بآلة حادة, وأطالب المجتمع الدولي بالتحرك لعودة المدينة لأهلها". (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-قال عضو لجنة العلاقة الخارجية للإدارة الذاتية في أوروبا أحمد شيخو: إن الدولة التركية تسعى إلى تحقيق الأطماع التي فشل أسلافها العثمانيون في تحقيقها. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكد ممثل حزب سوريا المستقبل بأن حل الأزمة السورية يكمن في الحوار السوري- السوري، وبمشاركة جميع أطياف الشعب السوري، وبيّن بأن الحلول التي تصاغ خارج نطاق الأراضي السورية، لن تصل إلى نتيجة، وثبت ذلك في المرحلة الماضية. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-ينصب مؤتمر ستار عفرين خيمة اعتصام منددة بالعزلة المفروضة على قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان، وذلك في ساحة ناحية أحداث بمقاطعة الشهباء الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-دعت حقوقيات ومثقفات وسياسات في إقليم عفرين الأحزاب الكردية للوحدة، مؤكدات أن الوحدة ستضمن مستقبلاً أفضل للكرد على كافة الأصعدة. (مرفق بالصور والفيديو).

-هناك مهن كثيرة لطالما كانت حكراُ على الرجال، لكن هناك نساء كسرن هذه القاعدة، ودخلن في هذه المهن بشجاعة منقطعة النظير كالأختين سوسن الحمود الـ24 عاماً، و بتول الحمود الـ22 عاماً، اللتين أتقنتا مهنة النِجارة وافتتحن ورشة لهن. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-يوماً بعد يوم تزداد معاناة النّازحين في المُخيّمات العشوائيّة في ظلّ الدّور المحدود للمنظّمات في تقديم الدّعم للمُخيّمات وخاصّة العشوائيّة منها، وبدوره طرح مجلس الرّقة المدنيّ الحلّ الّذي يناسب النّازحين أملاً منهم أن يباشروا بالانتقال للمخيّمات النّظاميّة بأقرب وقت ممكن. (مرفق بالصور والفيديو).

-في كلّ عام ومع بدء موسم حراثة الأراضي الزّراعيّة في مقاطعة قامشلو، تبدأ معاناة العم علي محمد شريف، البالغ من العمر 70 عاماً. نتيجة ممارسات الاحتلال التّركيّ، إلّا أنّه يُصرّ وفي كلّ عام على حراثة أرضه الزّراعيّة، لأنّه يعتبر الأرض مقدّسة. (مرفق بالصور والفيديو).

-تتعدد مصادر الدخل المعيشي لأهالي ناحية عين عيسى شمال سوريا، فيما تعد الزراعة مصدر دخل لـ 70 % منهم، وباحتلال الجيش التركي لبلدتين تابعتين لها فقد سكان هاتين البلدتين مصدر دخل رئيسي لهم، بعد توقف الدوائر الخدمية فيها. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA