مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 13-1-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة مقاومة العصر في مرحلتها الثانية.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يشيع أهالي مدينة قامشلو جثامين شهداء من مقاومة الكرامة إلى مثواهم الأخير في مزار الشهيد دليل صاروخان، الساعة 13:00(مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح أحد وجهاء عشيرة الشرابين، أن للعشائر العربية دور في تشكّل قوات قسد، ولا زال أبناء العشائر ينضمون إليها، مؤكداً أن تكاتف المكونات أفشلت زرع الفتنة بين مكونات شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

-بيّنَ محامو ومهندسو ومدرّسو ناحية تربه سبيه أنّ السّلطات التّركيّة تقف ضدّ أي مشروع ديمقراطيّ، وتحاول بكافّة الطّرق منع حدوث أيّ عمليّة سلام في المنطقة، والعزلة المشدّدة على القائد أوجلان دليل على ذلك. (مرفق بالصور والفيديو).

-طالب أهالي مدينة الحسكة الأحزاب الكردية العمل لوحدة الصف الكردي, لتحقيق مطالب شعبهم, وقالوا "الشعب ومنذ زمن موحد، الوحدة مطلوبة فقط من بعض الأحزاب الكردية، وعليهم القبول بالشروط المتاحة".(مرفق بالصور والفيديو).

-طالب أهالي عفرين المُهجّرون قسراً إلى مقاطعة الشهباء وقرى ناحية شيراوا، بخروج جيش الاحتلال التركي ومرتزقته من مقاطعة عفرين المحتلة، وأكدوا تصميمهم على البقاء في الشهباء حتى تحرير عفرين ليعودوا إليها. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أوضح عبود مقصو بأن معظم الأحزاب السياسية التي تمت دعوتها لحضور الندوات الحوارية بصدد الوحدة الوطنية، حضرت باستثناء أحزاب المجلس الوطني الكردي، وقال: "لم يلبوا الدعوة، ولم يشاركوا في الندوات التي نُظمت".(مرفق بالصور والفيديو).

-أشار الدّكتور عبد الكريم سكو رئيس حزب البارتي الدّيمقراطيّ الكردستانيّ في سوريّا، والمنسّق العام لاتّحاد قوّى الأحزاب الكرديّة في روج أفا، أنّ المجلس الوطنيّ الكرديّ يماطل لإفشال كافّة المشاريع الّتي تهدف لوحدة الصّفّ الكرديّ. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-ارتكبت العثمانيّة مجازر مروّعة بحقّ اللّيبيّين والّتي لا تزال عالقة في أذهان شعبها إلى اليوم، وحاول أردوغان إعادة أمجاد أسلافه الدّمويّة عبر جماعات متشدّدة منذ اندلاع الثّورة في ليبيا عام2011، ففشل مراراً كما في سوريّا، ليتدخّل أخيراً بنفسه خوفاً من سقوط آخر قلاع حكم الإسلام السّياسيّ خاصّته والّتي بدورها سيغلق أبواب دخوله الى أفريقيا والمتوسّط. (مرفق بالصور).

الثقافة والفن

ـ يعرض "كومين فلم روج آفا" فلماَ يروي قصة حقيقة لمقاومة مدينة سور بآمد في باكور كردستان، تحت عنوان "من أجل الحرية" وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، الساعة الـ 15:00. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-الزوجان عيسى حسن 88 عاماً، و منى ظافر 80 عاماً، من أهالي قرية تل الورد التابعة لناحية زركان، آثرا البقاء في قريتهما والصمود ضد هجمات الدولة التركية ومرتزقتها. (مرفق بالصور والفيديو).

-ستعمل بلدية الشعب في ناحية الدرباسية على تنفيذ عدة مشاريع خلال العام، بتكلفة تصل إلى أكثر من 68 مليون ليرة، بعد أن انتهت كافة مخططات العام المنصرم. (مرفق بالصور والفيديو).

-يستمر تدفق النازحين باتجاه مخيم المحمودلي بالقرب من منطقة الطبقة، مع استمرار الهجوم التركي على مناطق شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

-مآسي التهجير لم تكفهم، فزاد عليها إعاقة أولادهم. قصة عائلة الأم خديجة يونس إحدى هذه المآسي. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA