مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 12-1-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة مقاومة العصر في مرحلتها الثانية.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

- ينظم مجلس عوائل الشهداء في الشهباء مسيرة بالتزامن مع مرور 40 يوما على مجزرة تل رفعت وذلك في ناحية فافين الساعة 12.00 (مرفق بالفيديو والصور).

- اتحاد المثقفين في الحسكة ينظم أمسية فينية بالتعاون مع فرقة تولهلدان، لدعم وحدة الصف الكردي ومساندة مقاومة الكرامة، الساعة 15:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- يعرض في مركز آرام تيكران للثقافة والفن فيلم (من أجل الحرية)، الساعة 15.00. (مرفق بالفيديو والصور).

- ينظم حزب سوريا المستقبل اجتماعا جماهيريا في قاعة مركز باقي خدو للثقافة والفن في مدينة كوباني وذلك للحديث عن الهجرة والتهجير القسري، الساعة 12:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظم مجلس المرأة الشابة بالتنسيق مع مجلس المرأة تظاهرة في مدينة منبج رفضا للتدخل التركي في شؤون سوريا وليبيا، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- "حوصرنا قرابة الشهرين في قريتنا، عانينا خلالها الجوع والخوف، بسبب القصف العشوائي على منازلنا، بعد استهدافها بوابل من القذائف"، هكذا وصف أهالي قرية العريضة، الذين وصلوا خائفين لعين عيسى، بعد أن استطاعت قوات سوريا الديمقراطية تأمين خروجهم منها. مرفق بالفيديو والصور).

- رغم توفر الكثير من مصادر تغذية الطاقة الكهربائية من سدودٍ منتشرة على نهر الفرات شمالي سوريا، تبقى أزمة تأمين قطع التبديل والمعدات الكهربائية عائقاً من شأنه التأثير على توازن الطاقة الكهربائية الموزعة على المناطق، في ظل الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية، ومحطات توزيع الكهرباء خلال السنوات الأخيرة. مرفق بالفيديو والصور).

العالم

- شهدت منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" معارك عنيفة، وحشوداً عسكرية للنظام بالتزامن مع حديث تركيا وروسيا عن هدنة جديدة, فيما جنحت كل من واشنطن وطهران إلى الهدوء بعد توتر خطير, في حين بدّدت سيطرة الجيش الليبي على سرت أحلام أردوغان.

سياسة

- قال عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الكردي السوري كيلو عيسى: إن على النظام السوري تغيير نظرته العسكرية تجاه الوضع في سوريا، والتعلم من سنوات الصراع التي شهدتها البلاد، وشدد على ضرورة أن يتوصل النظام والإدارة الذاتية لتفاهمات بخصوص مستقبل سوريا. مرفق بالفيديو والصور).

المجتمع والحياة

- يواصل مكتب إعادة الإعمار التابع للجنة الإدارة المحلية في مجلس الرقة المدني، أعماله بنقل الأنقاض وترحيلها خارج المدينة. مرفق بالفيديو والصور).

الثّقافة والفنّ

- يهدفُ مركزا هيزل والشّهيد ساسون لتطوير وتنمية مواهب الأطفال الفنّيّة والثّقافيّة في ناحية تربه سبيه، كما يزوران بشكل دوري مدارس ومنازل الأطفال لتشجيعهم على تعلّم الموسيقا، وإحياء ثقافة وفنّ المنطقة. مرفق بالفيديو والصور).

- من جيل إلى جيل، حارب الفنان الكردي في سبيل حماية لغته عن طريق الأغاني والقصص والحكايات التي تناقلتها الأجيال إرثاً حضارياً إلى يومنا هذا، لكن هذا الإرث يبدو أنه بقي قيد التهميش من قبل الغالبية العظمة من كتّاب ومثقفي هذا العصر. مرفق بالفيديو والصور).

الشبيبة

- أوضحت الشبيبة العربية في ناحية تل حميس بأن من مهامها الأساسية، هي الدفاع عن الأرض، وتقوية المنظومة الدفاعية لأبناء شمال وشرق سوريا، المتمثلة بقوات سوريا الديمقراطية. مرفق بالفيديو والصور).

ANHA