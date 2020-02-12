مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 11-2-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يعقد مؤتمر ستار في مدنية الحسكة اجتماعاً بحي تل حجر تنديداً بالمؤامرة الدولية على القائد أوجلان، الساعة 9:30، وفي نفس السياق ينظم مجلس عوائل الشهداء في إقليم عفرين تظاهرة للتنديد بالمؤامرة وذلك في ناحية أحرص الساعة 13:00، كما يعقد مجلس ناحية ديرك محاضرة لأهالي الناحية حول المؤامرة الدولية في مركز دجلة للثقافة والفن، الساعة 10 (مرفق بالصور والفيديو).

-رأى الكاتب والصحافي العراقي الدكتور جواد البيضاني أن خفايا وأسرار عملية اعتقال القائد أوجلان رسمت منحى جديداً للمنطقة, وأشار إلى أن أهدافها كانت مصوبة حول الاستراتيجيات التي تبناها, وأكد بأن أوجلان رسم طريقه بعنايه ووضع ركائز بناء لا يمكن أن تزول باعتقاله. (مرفق بالصور).

-يعتبر الكرد في شمال وشرق سوريا أن مؤامرة الـ 15 من شباط 1999, التي استهدفت القائد عبد الله أوجلان هي بداية لاستهداف الشعوب المضطهدة, وأن الدول المتآمرة فشلت في الحدّ من انتشار فكره, مطالبين الأطراف السياسية الكردية بالوحدة الوطنية للتصدي لأية محاولات جديدة تستهدف الكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

-وصف عبد الرحمن الحسين أحد نازحي مدينة إدلب, عمل الجماعات المرتزقة التابعة لتركيا بـ"الخيانة" لأهالي إدلب, مبيناً أنها منشغلة بمحاسبة المدنيين الذين ينتقدون تركيا حتى ولو على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، ومرافقة الأرتال التركية وحماية نقاطها. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-اعتبر أكرم حسو، أن التعزيزات التي ترسلها دولة الاحتلال التركي إلى إدلب تمهيداً لاحتلال دائم للأراضي السورية وضمها إلى تركيا، داعياً النظام السوري للوصول إلى صيغة توافق مع الإدارة الذاتية لإنهاء الاحتلال التركي والحفاظ على وحدة البلد. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) ضرورة استخلاص العبر من عفرين وباقي المناطق المحتلة، وقال "يجب عدم الاتكال على القوى الخارجية، يجب أن نتكل على قواتنا ووحدتنا".(مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

-تنظم حركة الشبيبة الثورية السورية مسيرة راجلة من ناحية صرين صوب مدينة كوباني ومنها إلى قرية علبلور غربي المدينة والتي ستقطع مسافة تناهز 40 كيلو مترا، وذلك استنكارا للمؤامرة الدولية التي طالت القائد أوجلان. تنطلق الساعة 10:30 (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-تحوّل حلم زهر الدين إلى حقيقة وواقع، إذ تمكن من إتقان فن الرسم إلى درجة كبيرة بل وتجاوز ذلك ليعمل على تعليم هذا الفن للشباب المقبلين عليه، على الرغم من أنه يعاني من إعاقة في يده، لكن الجهد الذي بذله حوّل مقولة "لا شيء مستحيل" إلى واقع. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-تشهد مقاطعة كوباني تراجعاً في الزراعة المروية في السنوات الأخيرة لأسبابٍ عدة منها الغلاء الفاحش في أسعار الأسمدة الذي يعود بالكسور على مبيعات المزارع إضافةً إلى عدم توفر مادة المازوت بالكميات المطلوبة. (مرفق بالصور والفيديو).

-كشفت مديريّة النقل في مدينة قامشلو عن مشروع زيادة عدد باصات النّقل الدّاخليّ (باصات الشّعب) ضمن المدينة، بالإضافة لدراسة مشروع إدخال باصات النّقل الدّاخليّ في خدمة أهالي ناحية كركي لكي ومدينة ديرك. (مرفق بالصور والفيديو).

-انعكس ارتفاع أسعار المواد الغذائية سلباً على حركة الأسواق، وعلى الأوضاع المعيشية للأهالي، فيما بينت الرئيسة المشتركة للجنة الاقتصاد إنهم بصدد تنفيذ مشاريع للحد من أزمة غلاء الأسعار. (مرفق بالصور والفيديو).

-استاء مزارعو الرقة هذا العام من تأخر عمليات صيانة منظمات ومضخات مياه الري ، التي تقوم بها لجنة الزراعة والري وطالبوا برفع وتيرة العمل، فيما وعدت اللجنة بأن مياه الري ستعمل بشكل عام خلال مدة أقصاها 20يوماً. (مرفق بالصور والفيديو).

-لا زالت معاناة أهالي حي الجودي الواقع بمدينة قامشلو مستمرة نتيجة تردي الطرقات واهتراءها حيث يصعب السير فيها نتيجة تراكم الوحل على الرغم من الوعود المستمرة التي أعطتها البلدية للأهالي ولكنها ذهبت مهب الريح. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA