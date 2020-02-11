مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 11-2-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يُعقد مؤتمر صحفي من قبل مبادرة دفاع الحقوقية ولجنة توثيق جرائم الإبادة بحق الشعب الكردي القادمين من إقليم كردستان، لإطلاق حملة جمع تواقيع من سكان شمال شرق سوريا لرفع قضيتهم إلى محكمة الجنايات الدولية بخصوص جرائم الابادة وجرائم الحرب المرتكبة من قبل الدولة التركية، مكان المؤتمر مخيم واشوكاني، الساعة 12.00، مرفق (بالصور والفيديو).

-أوضح بشير ملا نواف بأن القائد عبد الله أوجلان شدد على ضرورة عقد مؤتمر وطني كردستاني شامل، وعلى ضرورة تنظيم المجتمع لصفوفه، وقال: "القائد قال: إنّ قوة المجتمع تكمن في قوة تنظيمه". مرفق (بالصور والفيديو).

-أكد مُهجّر بأن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته ارتكبوا جرائم حرب في قرية المناجير التابعة لسري كانيه، موضحاً بأن المرتزقة أعدموا 14 شخصاً من أبناء عشيرة البكارة، ميدانياً وسط ساحة الناحية. مرفق (بالصور والفيديو).

-أوضح المُهجّرون في مخيم واشوكاني أن مرتزقة ما يسمون "الجيش الوطني السوري" يهدفون من خلال احتلال مدن شمال وشرق سوريا تغيير ديموغرافية المنطقة، وأكدوا على مطالبهم بإخراج المرتزقة من منازلهم ليعودا إليها. مرفق (بالصور والفيديو).

-أكّدت مكوّنات شمال وشرق سوريّا أنّ المؤامرة الدّوليّة لن تحدّ من انتشار فكر القائد عبد الله أوجلان المُنادية بحرّيّة الشّعوب وتعايشها بسلام وتآخي, وذلك خلال رصد لوكالة هاوار آراء مواطنين "عرب, وسريان, وكرد" حول مؤامرة 15 شباط 1999, وتأثيرها على المنطقة. مرفق (بالصور والفيديو).

حوار

-اعتبرت الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي، زلال جكر، الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا استمراراً للمؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان، وطالبت شعوب المنطقة برفع وتيرة النضال لإنهاء المؤامرة. مرفق (بالصور والفيديو).

سياسة

قال عضو مؤسسة الشؤون الدينية في الطبقة الشيخ عدنان عليوي، إنَّ أردوغان يقوم باستغلال الدين الإسلامي الرحيم لتحقيق أطماعه المبنية على سفك الدماء والتهجير. مرفق (بالصور والفيديو).

تحليل

-يرعد ويزبد كلما لاح في الأفق سرابٌ آخر كذب فيه على نفسه قبل أن يكذب على الآخرين، هذه ليست حال أردوغان فقط، وإنما حال كل من يخلطون بين الأحلام والأوهام، ومن ينظرون إلى أنفسهم وإلى الآخرين بعدستين محدبة ومقعرة، وكأنهم مركز العالم. مرفق (بالصور والفيديو).

المرأة

-دمجت إدارة جامعات روج آفا كلية جينولوجيا "علم المرأة" مع كلية اللغات والعلوم الاجتماعية، بالإضافة إلى استحداث النظام التعليمي. مرفق (بالصور والفيديو).

-تعريفاً بيوم المؤامرة على القائد عبدالله أوجلان وإحياءً لفلسفته، افتتح مؤتمر ستار بمدينة حلب دورتين تدريبيتين للنساء العربيات وإداريات مجالس وأحزاب حيّي الشيخ مقصود والأشرفية. مرفق (بالصور والفيديو).

الشبيبة

- تنظم حركة الشبيبة الثورية السورية فرع مقاطعة عفرين والشهباء تظاهرة منددة بالمؤامرة الدولية بحق قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان، وذلك في قرية تل قراح بمقاطعة الشهباء الساعة 13:00 (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-بدأ أهلي ريف مقاطعة كوباني بزراعة شتل الخضار الصيفية تمهيداً لزراعة البساتين في الصيف. مرفق (بالصور والفيديو).

-أنهت بلدية الشعب في ناحية العريشة إنشاء جسرين لربط الناحية بالقرى، وتستعد حالياً لإنشاء جسرين آخرين لربط الناحية بالحسكة وقرى الجهة الشمالية. مرفق (بالصور والفيديو).

ANHA