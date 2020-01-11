مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 11-1-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة مقاومة العصر في مرحلتها الثانية.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-دعت الرئيسة المشتركة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بيريفان خالد، كلاً من روسيا وأمريكا إلى الالتزام بمسؤولياتها حيال المنطقة, واتخاذ مواقف حازمة ورادعة للاحتلال التركي ومرتزقتها، والحد من عدوانها المستمر على المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال عبد الرحمن دمر الرئيس المشترك لمجلس حركة المجتمع الديمقراطي في إقليم الفرات: إن العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان هي عزلة على الشعب الكردي وليست على القائد فقط. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-دعا عضو من مجلس العشائر الكردية الشعب الكردي باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الأحزاب الكردية التي تعرقل جهود توحيد الصف الكردي. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-تتجه الأنظار، اليوم، إلى القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط، خصوصاً في العراق والخليج، وذلك تزامناً مع تصاعد حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية عقب مقتل قاسم سليماني، والتي توعّدت إيران أن تستهدفها في أي مكان. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-تجرّعت عائلةُ سهام محمود معاناة النّزوح عدّة مرّات نتيجة هجمات المرتزقة الموالين لجيش الاحتلال التّركيّ على مدينتهم منذ انطلاقة الأزمة السّوريّة، وصولاً للهجمات الّتي شنّها الاحتلال التّركيّ في 9 تشرين الأوّل 2019، وتوضّح: "تحوّل منزلنا مرّةً أخرى إلى كتلة من الرّكام، بعد قصفها من قبل جيش الاحتلال التّركيّ، وسُرق كلّ أساسه، وحُرق من قبل المرتزقة".(مرفق بالصور والفيديو).

-نجبير اسماعيل تشعر بألم كل من بُتر طرفه، لأنها عاشت ذلك الألم، وهي متفانية في العمل وهدفها إعادة الأمل لك مصاب. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-بلغت كمّيّة المحروقات الموزّعة للتدفئة على أهالي شمال وشرق سوريّا أكثر من 240 مليون لتر خلال توزيع الدّفعة الأولى، فيما أعلنت إدارة المحروقات العامّة البدء بتوزيع الدّفعة الثّانية على أهالي المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA