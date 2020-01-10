مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 10-1-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة مقاومة العصر في مرحلتها الثانية.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يشيع أهالي مدنية الحسكة عدداً من شهداء مقاومة الكرامة إلى مثواهم الأخير في مزار الشهيد دجوار، الساعة 13:00، (مرفق بالصور والفيديو).

ـ يعقد المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة ملتقى مع الصحفيين بصدد نقل حقيقة الاحداث التي جرت على امتداد مناطق شمال وشرق سوريا ومعاناة مكوناتها، في مقر المجلس التشريعي في ناحية عامودا، الساعة الـ 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

-بعد سلسلة ندوات حوارية لوحدة الصف الكردي في عدة مدن وبلدات بإقليم الجزيرة، يدلي اتحاد المثقفين في اقليم الجزيرة ببيان في حديقة القراءة بمدينة قامشلو حول ما تمخض عن هذه الندوات. الساعة 12:00(مرفق بالصور والفيديو).

حوار

-أكدت المحامية التونسية وفاء الحزامي الشاذلي بأن الغزو التركي لبلدان المنطقة وشمال إفريقيا بدأ منذ سنوات عبر التمهيد الثقافي, وأشارت إلى أن أردوغان يحلم بأن تصبح بلاده ممراً لتصدير الغاز المكتشف في شرق المتوسط إلى أسواق الغاز الأوروبية. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-رأى عدد من الساسة في كركي لكي أن مشروع الأمة الديمقراطية الذي طرحه أوجلان يعتبر أساساً لحل مشاكل المجتمع والصراعات الطائفية والقومية والدينية، وأكدوا أن استمرار العزلة على أوجلان يعني استمرار الصراع في الشرق الأوسط. (مرفق بالصور والفيديو).

-نوّه عددٌ من أعضاء حزب سوريّا المستقبل إلى ضرورة تضافر الجهود في المرحلة الرّاهنة؛ للوصول إلى برّ الأمان من خلال تفعيل أُسُس الحوار السّوريّ – السّوريّ؛ لإنهاء الاحتلال، وإغلاق الباب أمام التّدخّلات الخارجيّة. (مرفق بالصور والفيديو).

-قالَ عضو مجلس العشائر الكرديّة: "من يهرب من الوحدة الوطنيّة الكرديّة، ويركضُ خلف مصالحه الحزبيّة فإنّ الشّعبَ الكرديّ والتّاريخ لن يرحمه"، مُشيراً إلى أنّ أعين الشّعب الكرديّ تترقّب الوحدة الوطنيّة، وإن حصل أيّ خطأ من قبل الأحزاب فسيكون موقف الشّعب منهم واضحاً وصريحاً. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكد وجهاء العشائر والأعيان في المنطقة الشرقية، أن على الإدارة الذاتية والدولة السورية، الجلوس إلى طاولة الحوار، والخروج بقرارات جريئة لحل الأزمة السورية. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-في سوريّا الّتي باتت ساحة حرب وصراعات للقوى المُهيمنة والعالميّة، يتمّ استهداف الأماكن الأثريّة عمداً، والّتي تعدّ ميراث الإنسانيّة، كما أقدم المرتزقة والدّول الّتي تدخّلت في الشّأن السّوريّ على سرقة هذا الإرث الإنسانيّ. (مرفق بالصور).

العالم

-غارة أمريكية تنهي حياة رجل إيران البارز قاسم سليماني في العراق, ليتصاعد معها التوتر في الشرق الأوسط، وينتهي بردّ إيراني محدود وخطاب هادئ من واشنطن, فهل انتهت قصة الصراع؟(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

ينظم مؤتمر ستار في إقليم عفرين تظاهرة منددة بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله اوجلان وذلك في مقاطعة الشهباء 15:00(مرفق بالصور والفيديو)

ينظم مؤتمر ستار مسيرة في مدينة حلب بذكرى استشهاد المناضلة سكينة جانسيز ورفيقاتها وذلك في حي الشيخ مقصود الساعة 14:00 (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-تعملُ بلديّة الشّعب في أحياء الشّيخ مقصود والأشرفيّة على خدمة الأهالي، وفق الإمكانيّات المتوفّرة، كما تسعى إلى تلافي الأخطاء، وإنجاز المشاريع الّتي لم تكتمل بعد. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA