مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 1-2-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

يعقد المجلس العام في الإدارة الذاتية جلسته الأولى خلال عام 2020 وتستمر يومين، ليصادق من خلالها على قانون العاملين في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وذلك في تمام الساعة 11:00(مرفق الصور والفيديو).

-أوضح هجار محمود، أن القائد لديه القدرة على إيجاد الحلول لكافة شعوب الشرق الأوسط من خلال مجلداته, "ولكن الدولة التركية والدول الإمبريالية تصدت لهذه الحقائق, وفرضت وشددت العزلة عليه"، ودعا الأحزاب الديمقراطية إلى قراءة مجلدات القائد, لأن هذا الفكر هو سبيل تحرّر كافة الشعوب. (مرفق الصور والفيديو).

-قال المواطن سركيس كيسقرركيان من أبناء المكون الأرمني وأحد الذين هجّرهم الاحتلال التركي من مدينة كري سبي/تل أبيض عقب احتلالها، بأن التاريخ يعيد نفسه، والأرمن يتعرضون للتهجير والقتل مرة أخرى على يد تركيا. (مرفق الصور والفيديو).

سياسة

-لفت رئيس حزب سوريا المستقبل، ابراهيم القفطان، إلى أن الوصول إلى سوريا لا مركزية يمرّ من اتحاد المكونات والتحول إلى مجتمع سياسي يطالب بحقوقه. (مرفق الصور والفيديو).

-أشار المحلل والمعارض السوري غياث نعيسة أنه لا خلاف عميق بين روسيا وتركيا حول إدلب وسوريا, وأن النظام يهمه بقاء التهديد التركي على منطقة شمال وشرق سوريا, ورأى أن المرحلة المقبلة هي الأكثر خطورة على المنطقة. (مرفق الصور والفيديو).

-قال مسؤول فرعية الجزيرة بحزب سوريا المستقبل، إن من يريد الحل في سوريا عليه الجلوس على طاولة المفاوضات وطرح آرائه وتفكيره, الحل العسكري مرفوض من قبل الشعب السوري, وقال "ليس هناك حل للأزمة السورية بالمطلق إلا الحوار السوري ـ السوري لأنه يحمل في طياته معاني الاحترام والتقدير واعتراف الأطراف ببعضها".(مرفق الصور والفيديو).

-دعا كل من رئيس مجلس الشورى للأوقاف في إقليم الفرات الإمام محمود عثمان وإمام وخطيب مسجد مكتلة في مدينة كوباني محي الدين أحمد المجتمع الدولي عامة والإسلامي خاصة إلى وضع حد للانتهاكات التركية بحق الشعب السوري، وأكدوا بأن تركيا لا تمثل الإسلام وإنما تستغله. (مرفق الصور والفيديو).

المرأة

-أوضحت نساء عربيات بأن القائد عبد الله أوجلان حرّر المرأة من العقلية المتسلطة عليها، وأكسبها قوة شخصيتها، وبيّنن بأن أوجلان حرر الشعب فكرياً. (مرفق الصور والفيديو).

-لاقت حملة إدارة المرأة التي اطلقتها بالتنسيق مع مكاتب المرأة التابعة للمجالس المحلية للحد من ظاهرة تعاطي المخدرات مشاركة واسعة، ووصل عدد النساء المشاركات في الحملة إلى 250 امرأة. (مرفق الصور والفيديو).

الثقافة والفن

-تستمر فعليات مهرجان ميتان المسرحي في يومه السابع على خشبة مسرح جياي كرمينج التي تنظمها هيئة الثقافة والفن وذلك في الساعة 15:00 (مرفق الصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-مواطن من عفرين خرج هارباً من بطش وظلم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته, يؤكد أن عفرين تتعرض للتريك بشكل ممنهج، والاحتلال التركي افتتح مركز تجنيد للمرتزقة من أجل إرسالهم للقتال في ليبيا. (مرفق الصور والفيديو).

-تستمر بلدية الشعب في مقاطعة كوباني بتقديم الأعمال الخدمية من مستديرات وأرصفة، وأعمال الصرف الصحي، بالإضافة إلى مشاريع لتحسين مظهر المدينة. (مرفق الصور والفيديو).

-تسعى لجنة الزراعة في مقاطعة الشهباء إلى إعادة تشجير مساحات واسعة حرقها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته إبان احتلالهم للمقاطعة. (مرفق الصور والفيديو).

ANHA