مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 1-1-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة مقاومة العصر في مرحلتها الثانية.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-عبر مواطنون من ناحية الدرباسية عن استيائهم من التدخلات التركية المتكررة في شؤون بلدان الشرق الأوسط، واعتبروا أن تطبيق مشروع الأمة الديمقراطية سيقوض المخططات الاستعمارية للدولة التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

-نغص الهجوم التركي المتواصل على شمال وشرق سوريا أجواء عيد رأس السنة الميلادية في مقاطعة الحسكة التي تستضيف بالفعل مئات ألفا من المهجرين جراء الهجوم التركي. . (مرفق بالصور والفيديو).

-كانَ شاهداً على حقبة الاستعمار الفرنسيّ، والآن يشهد هجمات دولة الاحتلال التّركيّ ومرتزقته على مناطق شمال وشرق سوريا، أحمد بكر الكراف، من مدينة رها، اضطر للهجرة هرباً من ضغوطات الدّولة التّركيّة ليجد نفسه أمام الاستعمار الفرنسيّ في سوريا والآن يقاوم ضدّ هجمات جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته في قريته على الرّغم من كبر العمر. . (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-شدد حسين عزام على ضرورة إيجاد مخرج للأزمة السورية، عبر الحوار الداخلي وأكد إن إقصاء إدارة شمال وشرق سوريا، لن يقود إلى حل للأزمة القائمة في البلاد. . (مرفق بالصور والفيديو).

-رأى عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي السوري، أن بيان الإدارة الذاتية ومبادرة القائد العام لقسد "خطوة إيجابية" في فتح أبواب عديدة لوحدة الصف الكردي، وقال "أملنا كبير بوحدة الصف الكردي, ويجب علينا العمل لنجاح هذه المبادرات وتحقق مطالبنا والحصول على حقوقنا". . (مرفق بالصور والفيديو).

-رأى السّياسيّ بدران حمو أنّ المرحلةَ الحاليةَ هي مرحلة إثبات وجود، ودعا الأحزاب والأطراف السّياسيّة إلى ترجيح المصلحة العامّة على المصالح الحزبيّة لتحقيق وحدة الصّفّ الكرديّ. . (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-أنجزت لجنة اقتصاد المرأة خلال عام 2019 في مدينة حلب 6 مشاريع مُتنوعة لتضم أكثر من100 يد عاملة من النساء، ولتساهم بدروها في دعم اقتصاد المرأة وتحقيق اكتفائها الذاتي. . (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-بكلفة 60 مليون دولار، توشك هيئة الطاقة على الانتهاء من أضخم مشروع كهربائي لتغذية مناطق جنوبي الحسكة، في اليومين القادمين، وباستطاعة قدرها 30 ميغا، بعد إنجاز ما يقارب 99% من المشروع. . (مرفق بالصور والفيديو).

-طالب أهالي الحسكة المنظمات الدولية بتقديم العون للمُهجّرين القاطنين في مخيم واشوكاني، وليس لعوائل مرتزقة داعش، التي تحمل إلى الآن أفكار داعش. . (مرفق بالصور والفيديو).

-تجاوز عدد المُهجّرين الوافدين إلى مخيم كري سبي 400 شخص، وسط غياب تام للمنظمات الإغاثية، باستثناء منظمة الهلال الأحمر الكردي، التي شرعت بالدعم وتقديم المساعدة، منذ افتتاحه أمام المُهجّرين من المناطق المحتلة. . (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA