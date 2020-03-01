مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 01-3-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

- متابعة كافة الفعاليات والتظاهرات والاعتصامات التي ستشهدها مناطق روج آفا وشمال وشرق سوريا المطالبة بالكشف عن وضع القائد أوجلان بعد الحرائق التي اندلعت في امرالي. (مرفق بالصور والفيديو).

- يُقد أهالي مدينة قامشلو واجب العزاء لذوي الشهيد أنس أحمد سلامة، في الخيمة المنصوبة أمام منزل ذويه في حي جودي "قناة السويس" في مدينة قامشلو، الساعة الـ 10:30 (مرفق بالصور والفيديو).

- تُنظم رابطة المرأة المثقفة المهرجان الخامس لأدب وفن المرأة تحت شعار "المرأة ... نبض الثقافة"، برعاية هيئة الثقافة والفن في شمال شرق سوريا، في مركز محمد شيخو للثقافة والفن، الساعة 14:00 (مرفق بالصور والفيديو)

- قال الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة الحسكة إن موقف شعوب المنطقة صارم، وستقاوم في الشوارع والساحات حتى سماع أخبار مطمئنة عن القائد. (مرفق بالصور والفيديو).

- سعت وكالة أنباء هاوار منذ تأسيسها في غرفة طينية صغيرة وإلى الآن لأن تكون عين المجتمع، وتمكنت في الأعوام الفائتة أن تصبح أهم منبر ومصدر إعلامي في شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

- تركوا أرضهم وممتلكاتهم خلفهم في منطقة باتت مسرحاً للصراع الدولي الدائر حول النفوذ والهيمنة، و "من يدفع فاتورة هذا الصراع هو الشعب الأعزل"، هذا ما يقوله نازحون فروا من المعارك الأخيرة في إدلب ووصلوا إلى مناطق الإدارة الذاتية. (مرفق بالصور والفيديو).

- أصيبوا من أماكن متفرقة بفعل هجمات مجموعات المرتزقة المختلفة، التي انضوت تحت راية تركيا، جرحى مدنيون أصبحوا شواهد على استهداف مرتزقة الاحتلال التركي للمدنيين في هجماتهم. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- أعرب القائم بأعمال ناحية سنوني في قضاء شنكال خوديدا جوكي عن رفضه التام ـ بالنيابة عن الإيزيديين ـ إنشاء مخيم يأوي مرتزقة داعش بالقرب منهم، مؤكداً على ضرورة قبول إرادة الإيزيديين والالتفات لها.

المرأة

- هنأت الأممية بيريفان قراجوخ نساء العالم بحلول الثامن من آذار، وأشارت إلى أن "نساء روج آفا أصبحن مثالاً للعالم، أخص مقاومة مقاتلات الـ YPJ اللواتي أنجزن انتصارات ، وانضمامنا يؤكد ذلك. (مرفق بالصور والفيديو).

السياسة

- تحولت ليبيا كما سوريا، إلى مستنقع للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ لم تنجح مذكرة التفاهم والتعاون الأمني والعسكري التي وقعها مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، في تغيير المعادلات على الأرض وتحقيق منفذٍ لتركيا إلى ليبيا، لتعزيز نفوذها في شرق البحر المتوسط.

العالم

- شهدت سوريا خلال الأسبوع الماضي تطورات دراماتيكية حيث دفع الجنود الأتراك ثمن اندفاعة أردوغان حيث يرى مراقبون أن ذلك كان رسالة لتركيا بأنها مستعدة للذهاب بعيداً في فرض رؤيتها في تلك المنطقة، ما لم تؤخذ مطالبها في الاعتبار, فيما تستمر الأزمة العراقية على وقع فشل البرلمان بتمرير الحكومة الجديدة, في حين يواصل فيروس كورونا بالانتشار عالمياً.

المجتمع والحياة

- تسببت هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على مناطق شمال وشرق سوريا في زيادة معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة، بينما لا تقوم المنظمات الدولية الخاصة بالشؤون الإنسانية، بعملها في تقديم المساعدات لهم، والاقتصار على المساعدات التي تقدمها الإدارة الذاتية لهم. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

- يثابر محي الدين شامليان من مدينة كوباني على مهنة حرفية ورثها من أبيه في صقل الأحجار الكريمة، وصناعة المسابح، وترميم بعض القطع الأثرية، والاعتناء بها كي لا تندثر أو تباع. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA