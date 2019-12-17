محمد شاهين عن التغيير الديمغرافي: مواصلة الاحتلال تنفيذ خططه سيؤدي إلى كارثة

وجاء حديث محمد شاهين، عقب إعلان تركيا بشكل رسمي وعلى لسان الرئيس رجب طيب أردوغان عن خطط لإسكان مليون لاجئ سوري في منطقتي سري كانيه وكري سبي/تل أبيض التي احتلتها تركيا مؤخراً شمال سوريا.

وقال محمد شاهين نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في اقليم الفرات:(تقسيم إداري يضم مقاطعتي كوباني وتل أبيض)، إن "الشعب السوري لا يقبل التقسيم أو الاحتلال، لذا استخدم الاحتلال التركي منذ بداية الأزمة بعض المجموعات المرتزقة من السوريين وبعضاً من الدول الأجنبية لاحتلال هذه المناطق وإنشاء حاضنة له".

وأوضح بأن تلك المجموعات لم يعملوا على تغيير ديمغرافية المنطقة وحسب، بل قتلوا المدنيين ونهبوا مملكاتهم تلبية لمطامع الاحتلال التركي.

وعن الموقف الإقليمي والعالمي حيال ما يقوم به الاحتلال التركي ومرتزقته، يقول شاهين "لم يكن لدى أية جهة رفض واقعي حيال ذلك، من قام بالوقوف إلى جانب الأهالي ضد الاحتلال التركي هم قوات سوريا الديمقراطية، واذا ما استمرت تركيا في تنفيذ ما تخطط له، سينتهي الأمر بكارثة ليس فقط بحق السوريين بل بحق الدول المجاورة".

وأضاف "تركيا تعتقد بأنها تستطيع فعل ما فعلته إسرائيل، إذ تنوي الاستيلاء على الأراضي السورية بحجة إنشاء منطقة آمنة".

وفي الختام، يؤكد محمد شاهين نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الفرات بأن "خوف الاحتلال التركي من مبادئ الأمة الديمقراطية يقوده لفعل ما يفعله الآن، لكن نحن على حق والحق لا يزول، ونؤكد بأننا سنقاوم، نحن كل مكونات الشعب جنباً إلى جنب ضد الاحتلال التركي، وعلى الحكومة السورية والدول المعنية بالأزمة والمنظمات الإنسانية أيضاً القيام بواجباتها".

(ج)

ANHA