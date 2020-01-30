محمد خير شيخو: التصعيد في حلب هو فيقة المرتزقة من نومهم بعد التخلي التركي عنهم  

تشهد مدينة حلب تصعيداً بين مرتزقة الاحتلال التركي والنظام السوري في الجهة الشمالية والغربية للمدينة، إذ كانت هذه المنطقة جيباً هادئاً لكلا الطرفين، كما أن تلك المنطقة شكلت أحد الاحتمالات لنزوح أهالي إدلب قبيل أن تشهد التصعيد فقد أصبح حالها كحال ما فرَّ أهالي إدلب منه.

وللحديث حول الأسباب التي دفعت لتأجيج التصعيد في ريف حلب الغربي التقت وكالتنا بالرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة المدنية الديمقراطية لمدينة منبج وريفها محمد خير شيخو، والذي أشار إلى أن "السنوات الفائتة مكّنت النظام السوري من توسيع رقعة سيطرته في مدينة حلب ومحيطها على حساب الفصائل المعارضة واحتفظت الفصائل بجيب في الريف الغربي من مدينة حلب".

وأشار إلى أن هذا الجيب نشط مؤخراً من خلال قصفه لأحياء مدينة حلب بمختلف أنواع القذائف التي أودت بحياة الكثير من المدنيين وأثارت الرعب والذعر بين قاطني مدينة حلب.

ولفت إلى أن التصعيد في حلب يتزامن مع هجمات النظام على إدلب التي يسيطر عليها مرتزقة النصرة والفصائل الأخرى المتواجدة هناك.

ويرى محمد خير أن هذا التصعيد الذي تشهده مدينة حلب هو محاولة للتخفيف عن جبهة المرتزقة في إدلب ووصف ذلك بفيقة الفصائل المرتزقة من نومها بعد أن تخلت تركيا عنهم بإعلان مبطن، إذ كانت رسالة واضحة قالتها تركيا نحن غير قادرين على الاستمرار في دعمكم.

وأكد أن إعلان تركيا وقف الدعم أثار حالة من الرعب والفوضى ضمن الفصائل المتواجدة في إدلب ولذلك نشطت بهدف سد فراغ ممكن أن يكون في إدلب في حال تمكنوا من وقف تمدد النظام رغم أن النظام السوري يشن هجمة كبيرة على هذه الفصائل، ولكن النتيجة تكون بحصاد حياة المدنيين وإراقة دمائهم بين فصائل معارضة ومرتزقة و النظام السوري.

وأشار شيخو إلى أن "تركيا تحاول تحقيق أطماعها ومصالحها فهي تدعم المرتزقة حيناً وتتخلى عنهم بعد حين وكل ذلك يتزامن مع تدخل تركيا المباشر وانتهاكها سيادة الحدود السورية واحتلالها لأجزاء من مناطق شمال وشرق سوريا في محاولة لتشكيل شريط حدودي محتل من قبل تركيا على كامل الحدود التركية السورية يشهد بأطماعها العثمانية في المنطقة".

(كروب/ج)

ANHA