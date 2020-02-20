محاضرة حول المؤامرة الدّوليّة على القائد أوجلان في الشدادي

وتناولت المحاضرة لمحة عن حياة القائد عبد الله أوجلان من طفولته ونضاله إلى اليوم الّذي تمّ فيه اعتقاله من قبل قوى دولية سلّمته إلى الدّولة التّركيّة، والذي لازال في السجن منذ 21 عاماً.

حيثُ أكّد الإداريّ في لجنة الثقافة والفن فاضل الحسين في حديثه: أنّ "القائد مدرسة متكاملة في الأخلاق منذُ بداية طفولته إلى يومنا هذا".

وأشار الحسين إلى أنّ "الفكر الّذي كان يحمله عبد الله أوجلان فكرٌ تنهل منه جميع المجتمعات من كرد وعرب وغيرها، "وبفكره استطعنا تحرير مناطقنا، كما أخذت المرأة دورها في المُجتمع، وسيبقى منارةً للأجيال القادمة".

ونوّه الحسين إلى أنّ "المؤامرة الدّوليّة الّتي شاركت بها الكثير من الدول العالمية لتسليم القائد الأمميّ عبد الله أوجلان في 15من شباط إلى تركيا هي مؤامرة فاشلة بكلّ المقاييس، والدّليل على ذلك استمراره في توجيه الشّعوب وهو في السّجن، فمن خلال ذلك الفكر وتلك التّوجيهات استطعنا تحرير كافّة بلداتنا ومدننا من رجس الإرهاب، وتطبيق مشروع الأمة الديمقراطية".

واختتم الحسين حديثه بالقول :"سنصعّد النّضال، وسيبقى اليوم الّذي اعتُقل فيه القائد يوماً أسودَ إلى حين تحريره من سجن إمرالي".

(إ)

ANHA