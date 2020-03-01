محاضرة بمناسبة يوم المرأة العالمي في قامشلو

في إطار سلسلة الفعاليات بمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي تحت الشعار "نضالنا حرية ومقاومتنا انتصارنا"، ألقى مجلس مقاطعة قامشلو محاضرة عن المناسبة.

المحاضرة ألقيت بحضور عضوات لجان هيئة الاقتصاد والزراعة .

الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو بروين يوسف، استذكرت في بداية المحاضرة جميع الشهداء الحرية وخاصة النساء اللواتي دافعن عن حقوقهن في كافة أنحاء العالم، منهن الأخوات ميرابال.

وتطرقت بروين يوسف إلى دور المرأة في حركة حرية كردستان اللواتي أصبحن طليعة لجميع النساء أينما كن، وأشارت "اليوم وفي ثورة روج آفا خطينا خطوات مهمة في جميع المجالات ومنها المجال الاقتصادي، و الثورة التي اندلعت بطليعة المرأة جاءت بتكاتف جميع النساء من مختلف المكونات".

وقالت بروين أن يوم المرأة العالمي "هو استمرارية لنضال المرأة في وجه الذهنية الذكورية في كل مكان".

وأضافت بروين" لو لا نضال وحدات حماية المرأة التي أبهرت العالم بشجاعتها وتنظيمها في وجه أشرس هجمات مرتزقة داعش والاحتلال التركي الذي كان الداعم الأساسي لهم لما وصلنا إلى هذه المرحلة من التقدم والنجاح".

الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو بروين يوسف انهت حديثها بالقول:" نحن أمام تحديات كبيرة وصعبة لأن العدو يستهدف المرأة بشكل خاص، ففي الشمال السوري سجلت المرأة مقاومة عظيمة أمثال المناضلة هفرين خلف والأم عقيدة والشهيدة آمارة".

(ش أ- س ع/س و)

ANHA