محاضرات في كوباني إحياءً للذكرى السنوية لشهادة المناضلات الثلاث

نظمت هيئة التربية والتعليم في كل من مدينة كوباني، وناحيتي جلبية و شيران، سلسلة محاضرات ، تنديداً بالمجزرة التي ارتُكبت بحق المناضلات الثلاث: ساكينة جانسيز، فيدان دوغان ، ليلى شايلماز، من قبل الاستخبارات التركية في العاصمة الفرنسية في 2013.

وفي المحاضرة التي نظمتها هيئة التربية والتعليم في مركز باقي خدو للثقافة والفن بمدينة كوباني، والتي أُلقيت من قبل الإدارية في حركة المجتمع الديمقراطي في كوباني رابرين نورهق، تطرقت فيها إلى سيرة حياة المناضلة ساكينة جانسيز و رفيقاتها.

و قالت رابرين: "إن الشهيدة ساكينة هي ابنة مدينة ديرسم، المدينة التي رفضت الاستعمار والظلم و لم تسمح للاحتلال أن يدنس أرضها وكرامتها".

وأكدت رابرين بأن " الفاشية التركية والدول السلطوية أجمعت على استهداف شخصية المناضلة والطليعية ساكينه جانسيز، و كسرإرادة المرأة المقاومة والحرة ".

وفي ختام حديثها قالت رابرين: "إن المرحلة التي وصلت إليها المرأة في ظل ثورة روج آفا هي استمرار لنضال ومقاومة المناضلة ساكينه جانسيز".

وبعدها تم عرض سنفزيون للحضور، تضمن السيرة الذاتية للمناضلة ساكينه جانسيز، و مشوار نضالها.

(ه ح/ م ح )

ANHA