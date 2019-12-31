مجلسُ مقاطعة شهباء يعقدُ اجتماعه السّنويّ، ويضعُ خطط عمل العام الجديد

عقد مجلس مقاطعة الشّهباء اليوم اجتماعه السّنويّ، وذلك في صالة مركز الثّقافة والفنّ في ناحية فافين التّابعة لمقاطعة الشّهباء، لتقييم أعمالهم خلال عام 2019. وذلك بمشاركة المئات من الأعضاء والإداريّين في المجالس والكومينات، وإدارة مقاطعة الشّهباء، وممثّلين في إدارة مقاطعة عفرين.

وُعلّقت في صالة الاجتماع أعلام YPG, YPJ وقوّات سوريّا الدّيمقراطيّة وصور الشّهداء، ويافطة كُتب عليها شعار "بروح مقاومة الكرامة والعصر وسندحر الاحتلال التّركيّ".

وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيب من قبل العضوة في ديوان الاجتماع والرّئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة الشّهباء وفاء حسين، ودعت الحضور لوقوف دقيقة صمت، تلتها قراءة التّقرير السّنويّ من قبل نائب الرّئيس المشترك لمجلس مقاطعة الشّهباء محمود حاج عيس وتقييم الوضع التّنظيميّ.

ثمّ طرحت أسئلة من قبل الحضور حول الوضع السّياسيّ في الآونة الأخيرة، وتمّ دعوة العضوة في منسقية مؤتمر ستار هدية يوسف للردّ على الأسئلة السّياسيّة حيثُ أشارت إلى أنّ الأوضاع السّياسيّة العالميّة والإقليميّة تمرّ في الوقت الرّاهن بمراحل متأزّمة نتيجة تغيّر التّحالفات، وأنّ سوريّا عامّة وروجافا خاصّة تتأثّر بهذه السّياسات لأنّ الكثير من الدّول الكبرى قد تدخلت بشكل مباشر أو غير مباشر في الأزمة السّوريّة، وهذه التّدخّلات أزّمت الوضع أكثر لأنّ كلّ قوى تبحث عن مصالحها بغضّ النّظر عن مصالح الشّعب السّوريّ، مؤكّدة أنّ تركيا التي احتلت المنطقة تحاول هذه المرة مدّ احتلالها وتدخلاتها حتّى في ليبيا وهذا الأمر كشف الأهداف الحقيقيّة لحكومة أردوغان الهادفة لإحياء العثمانيّة، وهذا الأمر لن يرضي الكثير من الدّول الغربيّة والعربيّة، وبالتّالي ستقف الكثير من الأطراف بوجه أطماع أردوغان.

وفي الختام طرحت عدّة مقترحات للعمل عليها ضمن المخطّط السّنويّ للعام المقبل، وكان من بينها:

1-فتح دورات تدريب مفتوح ومغلق لأعضاء المجالس والكومينات، ومتابعة دورة التّدريب الفكريّ بالكومينات للشّعب في مقاطعة الشّهباء.

2- تبدأ لجنة الثّقافة والفنّ بتحضير فلم بعنوان الضّباب الأسود.

3- تعمل لجنة الثّقافة والفنّ على إعطاء محاضرات ثقافيّة تخصّ الإرث الثّقافيّ والآثار.

4- تكثيف حملات توعية صحيّة عن الأمراض المزمنة واللّشمانية والتّهاب الكبد c.

(م ح)

ANHA