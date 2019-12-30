مجلسُ العدالة الاجتماعيّة في منبج يقيم أعماله ويقرّ خطّة العام المقبل

عُقد اليوم الاجتماع السّنويّ التّقييميّ لمجلس العدالة الاجتماعيّة واللّجان والهيئات التّابعة له في مدينة منبج وريفها لتقييم العمل خلال عام 2019م، والنّقاش على المشاكل الّتي واجهت سير العمل، وذلك في صالة اجتماعات المجلس التّشريعيّ وسط المدينة.

حضر الاجتماع العشرات من أعضاء مجلس العدالة الاجتماعيّة والهيئات واللّجان التّابعة له، وممثّلون عن الإدارة المدنيّة الدّيمقراطيّة لمدينة منبج وريفها.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثمّ قُرِئ التّقرير السّنويّ من قبل الرّئيسة المشتركة لمجلس العدالة الاجتماعيّة في مدينة منبج وريفها أميرة حمو، وقيّم التّقرير العمل خلال عام 2019م والّذي لاقى تطوّراً ملحوظاً إذا ما قورن بالسّنوات السّابقة.

تجدر الإشارة إلى أنّ مجلس العدالة في منبج تأسّس بتاريخ 16 كانون الأوّل من عام 2016م.

ووفقاً للتقرير السّنويّ فقد بلغ عدد الدّعاوي المقدّمة للمجلس خلال العام الجاري 2629 دعوة مدنيّة وجزائيّة، كما ورد للجان الصّلح 1953 دعوة، حلّ مجلس الصلح 1870 دعوة وأحال لديوان مجلس العدالة 303 أمّا باقي الدّعوات فهي قيد النّظر.

وبعد الانتهاء من قراءة التّقرير السّنويّ فتح باب النّقاش والاقتراحات، وخلالها ركّزت النّقاشات على أنّ العدالة الاجتماعية هي ركيزة من ركائز الأمّة الدّيمقراطيّة الّتي تبنّاها أبناء مدينة منبج، كما دعوا للتكثيف من عدد لجان الصلح في الكومينات لحلّ أكبر عدد ممكن من المشاكل بشكل سلميّ اجتماعيّ.

وفي ختام الاجتماع قرأ الرّئيس المشترك للجان الصّلح عبد الرّزاق اسماعيل خطّة عمل عام 2020م وكان من أهمّها العمل على تطبيق قانون المرأة، وإعداد مشروع لبناء خاصّ بمجلس العدالة الاجتماعيّة في منبج.

(كروب/ل)

ANHA