مجلسُ الرّقة المدنيّ يكرّم المعلّمين المجتهدين

بدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشّهداء, ثمّ ألقيت عدّة كلمات أثنت في مجملها على جهود المعلّمين، ولجنة التّربية والتّعليم على ما قدّموه خلال العام 2019.

ومن الكلمات الّتي ألقيت كلمة لجنة التّربية والتّعليم التّابعة لمجلس الرّقة المدنيّ الّتي قرأتها الرّئاسة المشتركة دلال الحجّي، أشارت فيها الى القفزة النّوعيّة الّتي تحقّقت في قطاع التّعليم بعد الحقبة السّوداء والأفكار المتطرّفة الّتي زُرعت في أدمغة الطّلاب بعد المناهج المتطرّفة الّتي كان يدرّسونها مرتزقة داعش في مدارسهم.

كما باركت الرّئيسة المشتركة لمجلس الرّقة المدنيّ ليلى مصطفى جهود المعلّمين الّتي تكلّلت بالنّجاح والتّقدّم الملحوظ خلال العامين الماضيّين رغم كلّ المصاعب والمعوّقات الّتي واجهتهم، واستطاعوا جعل الرّقة نموذجاً يحتذى به في كلّ مناطق شمال وشرق سوريّة.

وبيّن الرّئيس المشترك لهيئة التّربية والتّعليم في الإدارة الذّاتية لشمال وشرق سورية رجب المشرف أنّ مناسبة تكريم المعلّمين هذه تعني الكثير للمعلّمين والأهالي ولجميع المؤسّسات, فهي تدلّ على أنّ أيّ جهد يبذل في سبيل نهضة المجتمع وبناء الإنسان لن يذهب سدىً.

وجاء في كلمة مجلس سوريّا الدّيمقراطيّة الّتي ألقاها عضو الهيئة الرّئاسيّة للمجلس حسن محمد علي " رغم احتلال تركيا لبعض المناطق في شمال وشرق سورية إلّا أنّنا أمام انتصارات سياسيّة سوف تحدث في عام 2020 سنحقّق من خلالها سورية موحّدة تشاركيّة تحكمها القوانين وليست الدّيكتاتوريات"

وخلال الحفل طالب نائب الرّئاسة المشتركة للجنة التّربية والتّعليم في الرّقة يوسف محمّد بتوحيد اللّباس المدرسيّ، وذلك لتخفيف الفوارق الاجتماعيّة بينَ الطّلاب الّتي قد تؤثّر على نفسيّة الطّلاب.

وفي نهاية الحفل قدّم عدد من الطّلاب رسالات شكر للمعلّمين باللّغات العربيّة والكرديّة والإنكليزيّة والفرنسيّة، ومن بعدها قامت لجنة التّربية والتّعليم وبمشاركة ممثّلين عن المؤسّسات المدنيّة بتوزيع الهدايا وبطاقات الشّكر على المعلّمين المكرّمين.

(ع ع /م)

ANHA