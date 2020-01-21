مجلس ناحية ديرك يكرّم قوات الأمن الداخلي

بالتزامن مع الذكرى السنوية السادسة لتأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، قدّم مجلس ناحية ديرك اليوم، بطاقة شكر وثناء أعضاء قوى الأمن الداخلي ، وأسايش المرأة، وقوات حماية المجتمع، وأسايش الترافيك على جهودهم المبذولة في حماية المجتمع، وبسط الأمن والأمان في المنطقة، ومشاركتهم في جميع الفعاليات وتنظيم السير.

وزار وفدٌ من مجلس ناحية ديرك ضمّ عدداً من الإداريين والأعضاء مقرات المؤسسات المذكورة، وهنأوا الأعضاء بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الإدارة الذاتية، كما قدّموا لهم بطاقات شكر وثناء باسم المجلس والأهالي.

وبدورهم شكر القياديون في قوات الأمن الداخلي، وأسايش المرأة، وأسايش سوتورو في ديرك مجلس الناحية، على هذه البادرة، وأثنوا على دور المجلس في التنسيق معهم.

(كروب/ك)

ANHA